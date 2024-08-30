澳大利亚联邦议会参议长苏·莱恩斯圆满结束对越南的正式访问

30日中午，澳大利亚联邦议会参议长苏·莱恩斯一行已离开胡志明市，圆满结束对越南进行的正式访问。国会对外委员会副主任黎秋河来到新山一国际机场为苏·莱恩斯一行送行。



访问越南期间，苏·莱恩斯一行已拜谒胡志明主席陵并献花圈。



国会主席陈青敏已在国会大厦举行仪式，欢迎苏·莱恩斯来访。在欢迎仪式后，双方举行了会谈。



访问越南期间，越共中央总书记、国家主席苏林，政府总理范明政已分别会见了苏·莱恩斯一行。



苏·莱恩斯出席了题为“加强经济互联互通，共享繁荣愿景”的越澳高级论坛；造访工贸部；对北宁、宁平、胡志明市和河内市等省市进行工作访问；就有关此次访问、两国关系合作，特别议会合作接受越南媒体的采访。



这是苏·莱恩斯首次以澳大利亚联邦议会参议长的身份，应国会主席陈青敏的邀请访问越南。此次访问具有重要意义，展现出巩固和推动两国议会合作与两国全面战略伙伴关系相称的善意和愿望。



在苏·莱恩斯对越南进行正式访问期间，双方领导一致同意50多年来，越澳两国关系已取得许多巨大成就，2009年双边关系提升为全面伙伴关系，2018年提升为战略伙伴关系，2024年3月提升为全面战略伙伴关系等是各重要里程碑。其充分肯定两国政治互信、互相了解日益得到巩固。



两国用好了20多个双边合作机制并取得许多积极成果。经贸合作保持稳定，2023年双边贸易额达近140亿美元。目前，两国互为彼此十大贸易伙伴。



两国领导一致同意继续推进对话、共享信息、增进互相了解和互相信任；深化国防和安全合作，推动经济合作达到更高的效果，其中大力推动贸易投资促进工作，尽早完成将双边贸易额提升至200亿美元，未来两到3年双边投资增长一倍等的目标。与此同时，两国开展绿色经济、数字经济、循环经济等新的、潜在的领域，在数字化转型、科技和创新等领域开展合作。



越南希望澳大利亚继续援助越南参加联合国维和行动，配合有效开展关于采取切实行动应对气候变化的联合声明（2021年11月）；援助越南开展九龙江三角洲应对气候变化和可持续发展计划，西原中部和南部应对干旱计划等等。



两位领导强调，越南国会与澳大利亚议会之间的合作不断扩大和走深走实。双方正积极配合展开2022年签署的越南国会与澳大利亚国会合作协议；在各多边议会框架保持磋商和互相支持。



双方一致同意加强两国国会/议会各委员会、两国国会代表/议员、两个议员小组之间接触，旨在交换信息、共享议会活动组织中的经验，尤其是立法、执法监督等领域的经验等等。（完）