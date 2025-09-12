新闻
澳大利亚总督访问越南联合国维和部队 深化防务合作
萨曼莎·莫斯廷与越南维和部队交流时表示，过去14年多来，澳大利亚与越南一直是维和领域紧密合作的伙伴。特别是，自2014年开始, 澳大利亚与175号军队医院的合作关系并不断发展。澳越两国于2024年将关系提升为全面战略伙伴关系，为双方继续扩大和巩固防务合作领域创造了条件。
萨曼莎·莫斯廷说，越南维和力量在南苏丹及联合国各特派团的贡献具有特殊意义，为全球和平与安全作出巨大贡献。越南维和力量的成功也体现了越南人民军参与国际任务的高水平和高标准。
萨曼莎·莫斯廷同时表示，上个月，澳大利亚向越南维和局移交各类装备以支持训练，未来10天内，澳大利亚将继续协助运送越南二级野战医院-第七梯队赴联合国南苏丹特派团执行任务。
175军医院院长陈国越少将感谢澳大利亚对175军医院、特别是越南联合国维和力量提供的切实帮助，特别是提供设备装备，配合运送二级野战医院力量及设备至南苏丹特派团等方面。
175军医院承诺继续积极参与与澳大利亚的合作项目，集中于专业培训、提升英语能力、军医及维和领域，并相信，越南与澳大利亚在防务、军医领域的合作将继续强劲发展，为地区和平稳定及两国人民健康作出切实贡献。
值此机会，澳大利亚总督萨曼莎·莫斯廷夫妇同175军医院阮长阮长胜上将共同在175军队医院植下留念树。
同日，澳大利亚总督萨曼莎·莫斯廷同越共中央委员、胡志明市委书记陈流光举行了会谈。在访问胡志明市期间，萨曼莎·莫斯廷还探访并与RMIT越南大学-南西贡校区。（完）