澳大利亚总督戴维·赫尔利开始对越南进行国事访问

4月3日下午，澳大利亚总督戴维·赫尔利（David Hurley）和夫人和夫人琳达·赫尔利（Linda Hurley）及澳大利亚代表团一行已抵达河内内排机场，开始应越南国家主席武文赏从4月3日至6日对越南进行国事访问之旅。

戴维·赫尔利是2023年对越南进行国事访问的首位外国国家元首，也是越南国家主席武文赏就任新职务后迎来的首位国家元首。 此访也具有象征意义，纪念两国建交50周年（1973-2023）。

在机场迎接澳大利亚代表团的有越南国家主席办公厅主任黎庆海，外交部常务副部长阮明武，越南驻澳大利亚大使阮必成，澳大利亚驻越南大使安德鲁·戈莱辛斯基(Andrew Goledzinowski)以及部分有关机关的代表。

按计划，澳大利亚总督赫尔利和澳大利亚代表团将前往英雄烈士纪念碑敬献花圈，在胡志明主席陵敬献花圈并瞻仰胡志明主席遗容，出席正式欢迎仪式并与国家主席武文赏举行会谈，与政府总理范明政和国会主席王廷惠举行会晤。武文赏和赫尔利将共同访问越南维和部队。

赫尔利和夫妇将出席多项庆祝两国建交50周年的活动；在河内和胡志明市出席教育交流和民间交流活动；与曾经在澳大利亚就读的留学生会面；走访参观胡志明市部分教育机构等。

澳大利亚总督戴维•赫尔利和夫人对越南进行国事访问将有助于加强两国各层级交往，增进两国战略互信，这是两国在纪念建交50周年的今年的一大亮点。（完）