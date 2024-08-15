澳大利亚官员高度评价澳越全面战略伙伴关系的发展势头

据越通社驻澳大利亚记者报道，15日，越南驻澳大利亚大使范雄心已在澳大利亚议会总部同澳大利亚众议院议员、移民部联合部长马特· 悉苏伟（Matt Thistlethwaite）举行工作座谈。

马特· 悉苏伟高度评价两国全面战略伙伴关系发展势头，其中包括国防、安全和移民的合作；建议双方继续在打击跨国犯罪、非法移民等领域保持密切配合，继续有效开展磋商机制和关于移民领域信息共享的合作谅解备忘录。

马特· 悉苏伟对赴越的澳大利亚游客增加感到高兴并欢迎越来越多越南游客来到该国旅游；高度评价越南继续成为赴澳大利亚留学人数最多的国家之一。

范雄心向马特· 悉苏伟介绍自政府总理范明政于2024年3月访澳之际两国关系提升至全面战略伙伴关系以来两国合作关系的最新进展。范雄心建议澳方继续在英语培训、提高干部能力和服务出入境工作设备等方面提供援助。

范雄心还介绍了在澳越侨情况，建议澳方继续为旅澳越侨创造便利条件。

此前，13日，范雄心在越南驻澳大利亚大使馆总部会见了澳大利亚东盟中心（AAC）主任Fiona Hoggart。Fiona Hoggart表示希望倾听东盟国家关于未来与中心合作的方向的设想。该中心成立于2024年7月1日，其前身为澳大利亚-东盟委员会。中心成立的目的在于加强澳大利亚于东盟的互相了解，推动文化、交易、经营交流和民间交流。

范雄心对中心成立表示欢迎，建议除了所提出的支柱活动外，Fiona Hoggart将援助发挥各优点和建议纾解双方合作关系中各堵点的方法。范雄心强调支持驻堪培拉东盟委员会的配合和合作。（完）