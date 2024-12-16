澳大利亚学者：越南政府行动果断、灵活且高效

“经过艰难的2023年，越南经济在2024年正展现出积极复苏的迹象。”澳大利亚国立大学越南政策研究中心主任、澳大利亚越南知识分子与专家协会副主席周黄龙在接受越通社记者采访时如是表述。

越南计划与投资部部长阮志勇表示，越南国内生产总值增速呈现逐季上升趋势，全年预计增长6.8%-7%，超过国会设定的6%-6.5%的目标。这一增速在地区和全球范围内属较高水平，受到国际机构的高度评价。周黄龙认为，这一增长率在东盟中位居前列，使越南成为亚太地区经济增长最快的国家之一。

越南宏观经济保持稳定，通胀得到有效控制。公共投资取得积极进展，多项重点国家工程得以实施。外国直接投资（FDI）资金的到位率、进出口总额、贸易顺差以及国家预算收入均实现显著增长。经济结构出现积极转变，其中绿色经济相关行业的贡献日益重要。尤其是，越南正成为国际游客的热门目的地，游客增长率同比提高约40%。

周黄龙指出，这些积极成果的基础在于越南政府的高效治理。越南政府以果断和灵活的行动著称。同时，他高度评价政府在政策制定方面的努力，尤其是在吸引侨资与国内机构合作研究、学习方面，为国家经济社会发展做出了重要贡献。

尽管全球多国和地区面临政治、安全和经济不稳定的局势，但周黄龙认为，越南经济开放所面临的挑战虽大，却拥有继续保持高增长的强大动力，这主要体现在三个方面：

首先，越南正处于自1986年“革新开放”以来规模最大的行政机构精简改革。这场覆盖党、国会、政府、社会政治组织及地方政府的改革，可被视为“第二次革新”的起点。如果改革得当，将为制度建设与完善带来突破，为经济长期高增长奠定坚实基础。这一主张不仅得到了社会各阶层的广泛支持，也激发了私营部门和全社会的创新活力。

其次，越南拥有丰富且充满活力的人力资源，这是国家最宝贵的财富。同时，越南社会高度重视教育与爱国精神，为发展提供了强大的软实力支持。

第三，越南正加快发展同步且现代化的基础设施建设，特别是在交通和数字经济领域，需优先投入更多资源。这将为经济发展提供重要支撑。

周黄龙还强调，当前越南领导层在继承已故总书记阮富仲政治遗产和民众信任的基础上，稳固了政治体系，为未来深化改革和经济社会发展做好了准备。越南的政治体制展现出极大的活力，不仅体现在国内治理上，也体现在国际合作中。

值此越澳建交50周年之际，越南将双边关系提升至全面战略伙伴关系，这将进一步推动两国合作走向深入，使越南与澳大利亚成为彼此最重要的伙伴之一。周黄龙对越澳关系的未来充满信心，并认为两国关系将更加坚固和紧密。 （完）