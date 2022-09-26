澳大利亚学者：越南为实现联合国可持续发展目标付出巨大努力

塞耶教授接受越通社驻悉尼记者采访时表示，根据联合国《2021年千年发展目标报告》，越南正在实现“可持续发展目标1”，即无贫穷。尽管在实现 “SDG 2零饥饿”方面仍面临巨大挑战，但到目前为止，越南已取得一定的进步。

越南在 165 个国家中的 SDG 指数中排名第 51 位，总得分为 72.8%。值得注意的是，越南的“溢出效应分数”高达96.4%，得分越高意味着一个国家产生的积极溢出效应越多，负面影响越少。



总体而言，越南作为一个发展中国家，在响应联合国可持续发展目标方面拥有丰富的经验，可以就影响全球和区域全面人权的问题提供切实可行的政策建议。



越南在 165 个国家中的 SDG 指数中排名第 51 位，总得分为 72.8%。图自baoquocte.vn 总体而言，越南作为一个发展中国家，在响应联合国可持续发展目标方面拥有丰富的经验，可以就影响全球和区域全面人权的问题提供切实可行的政策建议。

塞耶教授表示，越南在抗击新冠肺炎疫情方面做出了两项重大贡献。首先，越南为应对疫情以及在大疫情期间做好人民的医疗保健做出巨大努力，同时保持经济增长和社会稳定。

第二，作为东盟轮值主席国，越南率先举行东盟成员国相关部长在线会议。越南在就如何应对这一流行病建立地区共识方面表现出积极的领导作用。就任东盟主席国后，越南政府总理范明政代表所有发展中国家在联合国大会上发表讲话，敦促公平的疫苗获得和知识产权转让，以防止大流行。由于这两项重大贡献，越南被选为区域疾病控制中心的设立地点。



对于经济社会发展的进步，塞耶教授表示，越南经济战略与 2002 年出台的全面减贫和增长战略密切相关。越南已将贫困率从 1992 年的 58% 显著降低到2008年和2013年的15.5%和7.6%。根据新标准，2020年越南的贫困率为2.75%。这极大地改善包括少数民族在内的高地省份人民的生活。



2022年第一季度，越南经济增长率达到5.03%。 2022 年前 8 个月，外国直接投资 (FDI) 达到近 168 亿美元的新纪录，出口估计超过 3710 亿美元，比 2021 年增长约 9.5%等。这些数字充分表明世界商界对越南的信心。



塞耶教授还表示，鉴于越南代表团 20 年来的积极贡献，2021 年全球妇女峰会授予越南国家领导奖，以表彰越南在促进性别平等和赋予妇女权力方面所取得的成就。该奖项是对越南实施性别平等承诺的认可。（完）