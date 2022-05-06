澳大利亚企业希望扩大对越南市场的投资范围

据越通社驻悉尼记者报道，阮必成已简要介绍了近年来越南经济情况和越南贸易发展潜力。他表示，尽管遭受新冠肺炎疫情的影响，但2021年越南增长速度仍达2.58%。据亚洲开发银行的预测，2022年，越南经济将强劲复苏，经济增长可达6.5%, 2023年为6.7%。与地区内其他国家相比，越南经济复苏较为良好。

关于越南与澳大利亚关系，阮必成认为，双方拥有许多经济合作框架。两国政府都大力支持发展双边经济合作。2018年，两国已将双边关系提升为战略伙伴关系，预计2023年2月将提升为全面战略伙伴关系，这是为两国企业放心合作和促进投资创造便利的基础。阮必成强调，愿协助澳大利亚企业了解越南市场和扩大在越南投资范围。

越南澳大利亚商务理事会（AVBC）副主席格拉哈姆·金德（Graham Kinder）表示，该国企业已看出在越南贸易投资、教育、旅游到交通运输等领域的投资机遇。因此，澳大利亚企业希望可扩大对越南的投资范围。与此同时，越南企业也可以充分利用在澳大利亚各地方和地区的投资合作机遇来扩大越方优势领域的营商和投资范围。

新南威尔士州主管卫生基础设施领域官员Troy Harvey认为，两国推动贸易和投资交流的机会较大。澳大利亚拥有许多新技术，该州拥有卫生领域一流专家。该州政府代表已就该问题同越南方面交换意见并获越南政府的关注。

Troy Harvey和其同事表示希望寻找投资机会并尽早进军越南市场，从而促进货物分销和市场多样化。他强调，越南是一个良好市场。他同时表示希望，阮必成将为未来两国企业顺利合作发挥桥梁纽带作用。

其他澳大利亚企业都强调未来将进一步加强两国企业之间的对接，有效实现两国政府于2021年底已签署关于加强经济互联互通战略中所提出将双边投资翻一番和互相成为彼此10个头等贸易伙伴之一的目标。（完）