澳大利亚专家：越南已具备能源与燃料自给自足的底气

在中东冲突导致全球油气供应中断的背景下，澳大利亚能源生产力联盟（A2EP）执行总裁贾罗德·利克（Jarrod Leak）在接受越通社驻悉尼记者采访时表示，东南亚及亚太地区显然深受中东局势的影响。

据贾罗德·利克观察，东南亚及亚太地区国家从中东进口大量燃料，因此当冲突爆发时，风险显而易见且日益增加。他认为，在这种情况下，减少需求绝非良策，因为这意味着民众将失去工作和生计。问题在于如何转向使用其他燃料？

贾罗德·利克明确指出，电气化以及生物能源、生物质资源的使用将成为未来的趋势。为了确保充分利用这些优势，越南在进行投资时应设定明确目标，制定长期支持政策与计划，为这一产业提供绝对保障，从而确保获得最高效益。

贾罗德·利克评估，越南在这一领域潜力巨大。越南拥有以储能和水电为支撑的太阳能及风能等可再生能源；拥有一家电动汽车供应商，还拥有可以实现完全电气化的工业产业。不仅如此，这个东南亚国家还拥有丰富的生物质资源和生物能源。

由此可见，越南具备成为能源与燃料强力自主国家的根本基础。为有效开发自身潜力，他建议越南应建立长期、可持续的目标与政策。越南需要确保稳定性，以助力实现燃料自主、燃料安全、低碳减排及廉价能源供应。这些任务应被置于首位。

贾罗德·利克认为，电动汽车的运行成本要低得多。当一个行业或工业设施转向电气化时，其运行成本也会大幅下降。因此，如果能着眼于此并能够制定稳固、持续的目标与政策，越南的发展前途呈现出一片光明的景象。（完）