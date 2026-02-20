澳大利亚专家：越南外交战略成效显著

“越南的经济奇迹和务实外交无疑令东南亚各国钦佩。越南与中美两国以及其它12个重要国家均保持了全面战略伙伴关系，同时加强了在东盟的领导作用。”这是澳大利亚新南威尔士大学澳大利亚国防学院卡尔·塞耶（Carl Thayer）教授近日接受越通社驻澳大利亚记者采访时所表达的观点。



卡尔·塞耶表示，今年1月提交的越共十四大政治报告明确指出："加强国防安全，促进对外交往和国际融入是重要且经常性的任务。"塞耶认为，该报告体现了外交在国家政策制定中重要性的显著提升。



卡尔·塞耶认为，越南的战略导向由国防和安全两大支柱驱动，并伴随着更积极主动的外交和国际融入。他高度评价越南基于在印太地区和平、稳定与繁荣的共同承诺，与美国、中国、日本均建立了全面战略伙伴关系。这正证明了越南对外政策执行的灵活性。



卡尔·塞耶教授接受采访。图自越通社

面对地缘政治紧张局势，越南始终保持着经济增长，并重申了通过外交措施解决争端的承诺。此外，作为东盟的关键成员，越南赞同该集团的《东盟印太展望》，该展望将印太地区视为"一个紧密结合、相互关联的地区"，而非彼此孤立的区域。



在卡尔·塞耶看来，越南是一个拥有日益增长的全球影响力的主权国家；始终坚定支持基于规则的国际秩序的各项原则，包括尊重主权、航行自由，尤其是1982年《联合国海洋法公约》；同时加强海上和国防能力以应对安全挑战。



卡尔·塞耶评价越南的外交政策在过去几年中日益强劲。越南目前在洛伊研究所2025年亚洲实力指数中排名第四。越南政府总理范明政在最近讲话中也指出，外交部门受命继续提升越南的“国际使命”，决心让越南“更积极地”为和平、发展以及应对地区和全球挑战作出贡献。这将有助于建设并捍卫一个“公平、公正、基于国际法的国际秩序”。卡尔·塞耶认为，这些是越南值得称赞的目标，越南必将通过多边机制，继续与东盟内外志同道合的伙伴合作，以实现其目标。（完）