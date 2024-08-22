澳大利亚专家：越共中央总书记、国家主席苏林访华之旅取得圆满成功

越共中央总书记、国家主席苏林访华之旅已取得圆满成功。澳大利亚新南威尔士大学澳大利亚国防学院的越南研究专家卡尔·泰耶（Carl Thayer）接受越通社驻悉尼记者采访时如是强调。

两国领导一致同意加强全面战略合作伙伴关系，推动构建具有战略意义的越中命运共同体。卡尔·泰耶表示，中共中央总书记、国家主席习近平已承诺与越共中央总书记、国家主席苏林建立良好合作关系与友谊。

卡尔·泰耶认为，苏林此次对中国进行国事访问具有重大意义，强调越南始终重视并将与中国睦邻友好关系置于头等优先位置，强调两国共产党合作关系的重要性并重申越南承诺落实已故越共中央总书记阮富仲和中共中央总书记习近平去年12月所发表的联合声明。

卡尔·泰耶表示，苏林和习近平一致同意夯实政治互信更高、安全合作更实、务实合作更深、民意基础更牢、多边协调配合更紧、分歧管控解决更好的“六个更”发展格局。

对此访所取得的结果做出评价时，卡尔·泰耶表示，苏林和习近平在此访期间达成了三项重要共识。其一，双方一致同意加强发展战略对接，积极探讨拓展共建‘一带一路’倡议和‘两廊一圈’框架对接合作，加快推进铁路、高速公路、口岸基础设施‘硬联通’，提升智慧海关‘软联通’。其二，两位领导一致同意加大对彼此高科技农业、基础设施、清洁能源、数字经济、绿色发展等领域的投资力度。其三，一致同意遵守两党、两国高层领导所达成的共识，共同维护东海和平与稳定，坚持通过友好协商积极寻求双方都能接受的基本且长期的解决方案，确保符合《关于解决越南社会主义共和国和中华人民共和国边界领土问题的基本原则协议》以及包括1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）在内的国际法，不采取任何使问题复杂化、扩大化的行动等。（完）