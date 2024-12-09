澳大利亚专家评估：2024年越南经济远超预期

澳大利亚-越南政策研究所 (AVPI) 顾问委员会成员Layton Pike在接受越通社驻悉尼记者采访时表示， 2024 年越南经济增长远远超出了预期。

Layton Pike表示，尽管全球经济面临长期通胀和保护主义加剧等障碍，但他对 2025 年的经济前景持乐观态度。

Layton Pike说，越南政府总理范明政最近表示， 2025 年将是越南经济加速增长的一年，目标是 GDP 增长率超过 8%，向投资者和伙伴发出积极信号。这表明越南将继续优先发展经济。

他补充说，AVPI 长期以来一直倡导简化符合国际标准的外国直接投资流程，以巩固投资者信心并使越南成为对企业更具吸引力的目的地。

Layton Pike说，2024年是越南与澳大利亚关系的关键一年。两国关系升级为全面战略伙伴关系，有望扩大在数字化转型和能源转型等各个领域的合作，这些领域是两国未来繁荣与安全的基石。

Layton Pike表示，两国政治领导人和商界人士对2025年双边关系抱有雄心勃勃的期望，并补充说，持续合作将在保持两国关系发展动力和实现全面战略伙伴关系目标方面发挥核心作用。

AVPI 致力于支持扩大和加强双边关系，包括拓展企业和组织网络，并为增进思想交流和更深层次的相互理解提供平台。

Layton Pike认为，澳大利亚与越南的全面战略伙伴关系承诺将继续努力促进和保障人权，为所有人创造平等的机会。

建设性和坦诚的人权对话长期以来一直是双边关系的重要内容。作为联合国人权理事会成员，越南有机会与澳大利亚以及本地区各国合作，共同推动全球基本人权的发展。（完）