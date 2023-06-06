澳大利亚专家相信今后越澳关系将继续开花结果

澳大利亚总理办公室5日发布的新闻公报指出，该国总理安东尼·阿尔巴尼斯已结束对越南进行的首个正式访问。新闻公报强调，2023年是两国建交50周年的一年，随着时间的推移，两国之间的伙伴关系已不断扩大并提高到新水平。

澳大利亚-越南政策研究院联合创始人雷顿·派克(Layton Pike)在接受越南通社驻悉尼记者时表示，阿尔巴尼斯对越南进行的正式访问已取得圆满成功。两国领导人已就地区、安全和经济繁荣等进行有效讨论。这是今后两国关系将继续“开花结果”的兆头。

雷顿·派克认为，今后两国继续深化战略伙伴关系内涵，走向新高度是表明越澳两国关系日益起色和蓬勃发展的迹象。

雷顿·派克对双方一致同意继续推动多个合作领域，尤其是在解决有关安全和气候变化的挑战中的合作感到高兴。特别，澳大利亚将对越南能源转型过程提供援助，援助资金达1.05亿美元，让该东南亚国家可进行可持续发展规划，发展清洁能源和采矿，扩大越南农业领域的援助计划。其表明，双边关系后续各年继续呈现发展势头。

雷顿·派克高度评价在皇家墨尔本理工大学（RMIT）越南河内分校成立的企业对接和创新中心正式开业，认为该中心将为各政府机关、组织和企业加强合作，服务优先发展事项，如智能和可持续城市、地区合作、新技术和社会革新等。

雷顿·派克还对安东尼·阿尔巴尼斯总理已沉浸在越南文化和风俗习惯并在越南拥有最佳时刻表示印象深刻。他认为，这些有助于深化两国领导之间的个人关系乃至双边关系。另一方面，品尝河内面包和扎啤正是雷顿·派克突出澳大利亚出口产品的重要性的良好机会。

雷顿·派克指出，加强越澳关系也是阿尔巴尼斯总理政府重新建立澳大利亚与东南亚国家关系的决心的一部分。（完）