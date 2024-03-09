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澳大利亚专家对越澳两国关系的新纪元充满乐观
范明政的此访是两国一起回顾双边关系在过去一段时间的发展步骤并确定该关系在今后的合作方向的良好机会。
此次访问的亮点就是，越南与澳大利亚宣布建立全面战略伙伴关系；扩大教育与培训合作，其中包括职业培训合作；推动科技与创意合作，充分利用当前在数字经济、绿色经济以及越南的能源转型和可再生能源发展的进程等领域上的新动力。该事件已吸引当地专家和学者的广泛关注。
澳大利亚国防学院专家，新南威尔士大学的卡尔·塞耶(Carl Thayer)教授在接受越通社记者采访时表示，在过去50年来，越南与澳大利亚关系历经了多个发展阶段，该关系得到澳大利亚所有执政党派的支持。尽管两国政治制度不同，但这并不构成任何障碍。
越澳关系提升为全面战略伙伴关系已表明两国关系日益紧密，致力于更广泛的战略利益，为两国人民特别是旅居这一大洋洲国家的越南人社群带来美好的未来，并增进两国领导人的战略信任。
卡尔·塞耶教授表示，全面战略伙伴关系将让越南和澳大利亚有机会在许多问题上进行更深入的讨论。他说，大部分澳大利亚人民支持加强与越南的关系，特别是两国教育合作关系。他强调，澳大利亚将优先推动与越南的合作和对话。
澳大利亚-东盟理事会前成员、《澳金融评论报》前东南亚地区记者格雷格·厄尔（Greg Earl）认为，越南与澳大利亚全面战略护板关系助力两国进一步加强外交关系，并有可能对各个地区问题进行对话。
据专家格雷格·厄尔评价，越澳关系是澳大利亚近年来发展最快的对外关系之一。此外，越南正在对澳大利亚的资源进行投资，而澳大利亚则从越南进口更多的商品。这使得澳大利亚企业对越南更加熟悉。
澳大利亚国立大学克劳福德公共政策学院名誉教授哈尔·希尔（Hal Hill）在接受越通社驻澳大利亚记者的采访时高度赞赏越南在政治、外交、经济、社会等所有领域上所取得的出色成就，他还为能见证越澳关系提升为全面战略伙伴关系而感到高兴。他说，这是两国未来的积极信号。尽管两国地理位置并不接近，但两国可以抓住这个机会以在各个方面建立牢固和相互理解的关系。
据哈尔·希尔教授的评价，越南是一个与大多数国家建立了良好关系并在国际舞台上具有重要地位的国家。这是其他国家应该向越南学习的。此外，越南被视为是东南亚发展迅速的经济体，是该地区近一个世纪以来在深入全球生产网络方面最成功的国家。许多大型跨国公司前来越南，在这片“S字形”土地上建立开展生产活动。因此，哈尔·希尔教授认为，越南对澳大利亚来说是一个巨大的机遇。
凭借范明政总理的访问澳大利亚之旅以及许多乐观信号，越南与澳大利亚关系正在迎来发展新纪元。（完）