潘文江大将视察2024年越南国际防务展的准备工作

据《人民军队报》, 11月30日上午，越共中央政治局委员、中央军委副书记、国防部部长潘文江大将视察2024年越南国际防务展的准备工作。

越共中央委员、国防部副部长、2024年越南国际防务展筹办指导委员会主任黄春战上将，越南人民军总政治局副主任黎光明中将，越南人民军副总参谋长、2024年越南国际防务展组委会主任冯士晋上将，国防部机关、单位领导随团。

潘文江大将已观察并指导展览开幕式的内容，对展会进行实地检查，听取国防部机关、单位筹备结果汇报，指导展会筹备工作中的嘉宾欢迎、后勤、保障、安全秩序等各项内容。

潘文江大将在观看报告演示节目后发表讲话，祝贺空军、特工、边防力量以及干部、战士、歌手和演员的筹备结果。各力量互相协调，体现了参加力量在训练过程中的决心和高度努力。

潘文江大将要求组委会重新编写开幕式剧本，以展现军队的实力以及越南人民军的团结精神和高度决心。“力量就在这里，决战决胜的精神就在这里。我们向世界确认，越南人民军是一支战斗军队、工作军队、生产劳动军队，发展国防工业，实现自力自强、自卫、两用、现代化……”，潘文江大将指导。

越南国防部长潘文江赞扬即将参加展览开幕式的越南空军力量，并强调：“我们的飞行员——英雄飞行员，向世界展示军队力量。同志们的形象将传遍世界，越南人民军官兵在这个时期展现出力量，保卫祖国的力量……我们每个人的行动，代表拥有4000多年历史的越南人民，值越南人民军建军80周年暨全民国防日35周年之际，展现团结一致、上下同心的力量。

潘文江大将表彰国防部各机关单位积极参与筹备工作，有必要借鉴其他国家举办类似活动的经验。

据组委会介绍，此次展览预计将展示越南人民军军器材装备68种，展出面积10530平方米，比2022年展览增加19种。国防工业产品方面，国产技术后勤上榜产品468个，较2022年增加155个产品。

特别是，2024年展览将创新展示投影技术，利用3D测绘技术、虚拟现实（VR）模拟技术展示我军的奠边府战役和胡志明战役的辉煌胜利，孟清战场袭击、飞机轰炸新山一机场、战役中模拟843和390坦克进入胡志明市的独立宫...结合网络空间展览，互动屏幕，VR体验3D数字化的典型产品。

截至11月23日，已有来自美国、俄罗斯联邦、意大利3个国家的合作伙伴报名在户外展示区展示武器装备。来自美国的合作伙伴，在3000平方米的面积上展示了1架C-130飞机、2架A-10飞机、1辆史赛克装甲车、1门M777火炮。来自俄罗斯联邦的合作伙伴展示了反坦克导弹综合体、BMP-3M步兵战车、RB-504P-E反无人机综合体，面积达200平方米。来自意大利的合作伙伴在100平方米的面积上展示了教练机。室内展区有来自28个国家的140多家企业联系人响应参展，比2022年增加了208个展位，比2024年计划目标增加了183个展位。

截至11月28日，已有来自36个国家的56个国际代表团报名参会（其中国防部长级代表团8个，总参谋长/国防力量司令级代表团5个）。（完）