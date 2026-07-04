潘文江大将致信表彰赴委内瑞拉执行地震救援任务军人

7月3日，越共中央政治局委员、政府副总理、国防部长潘文江大将致信表彰赴委内瑞拉参加地震救援工作的各位军官和职业军人。

潘文江大将在信中指出，2026年6月24日晚，委内瑞拉发生双强震，造成重大人员伤亡和财产损失。发扬越南民族“爱人如己”的优良传统，秉持“越南是国际社会可靠朋友与合作伙伴、积极且负责任成员”的精神，响应委内瑞拉临时总统的号召，贯彻落实越南党、国家、中央军委领导的指导意见，越南国防部决定派遣82名军官和职业军人，并携带专业装备、救援物资及工作犬赴委内瑞拉开展地震救援工作。

此次任务部署时间紧迫、距离遥远，驻地生活和工作条件艰苦，余震持续不断，执行任务的人员始终面临极高风险。但凭借过硬的本领、履职能力、责任担当、高度决心以及此前多次参与海外地震救援积累的丰富经验，全体人员均争分夺秒、日夜奋战，克服重重困难和危险，与委内瑞拉有关部门密切协同，迅速部署救援方案、力量和装备，成功从倒塌建筑中搜救出数十名遇难者和幸存者，并移交委内瑞拉政府，同时积极开展现场医疗救助，确保绝对安全。这一成果充分彰显了越南民族的崇高国际主义精神和优良传统，以及“胡伯伯部队”的高尚品质。

潘文江对各位军人高度负责的精神及其取得的成果给予高度赞扬和充分肯定。他希望同志们继续弘扬越南人民军“决战决胜”的光荣传统，加强团结协作，创造集体功绩，以更大努力、更强的使命担当、更强创造力和更强有力的行动，全力抢救更多受灾民众，不辜负委内瑞拉国家和人民的期待，同时确保自身绝对安全。全国人民和全军广大干部、战士始终以同志们为荣，并与同志们并肩同行。

潘文江祝愿救援队身体健康、平安顺遂、幸福安康、圆满完成任务。（完）