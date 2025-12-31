Báo Ảnh Việt Nam

漫山粉樱迎客，尽享大叻花城最美时节

年末时节，大叻山城（林同省）仿佛从长眠中苏醒，特别是在樱花开始绽放出迷人粉色的此刻，这座“千花之城”正以一年中最美的姿态召唤四方游客。
    
    
    
    
    

 

