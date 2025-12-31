Vietnamese
越南画报越语版
English
越南画报英文版
Français
越南画报法文版
Español
越南画报西班牙文版
Русский
越南画报俄文版
日本語
越南画报日文版
ລາວ
越南画报老文版
ភាសាខ្មែរ
越南画报高棉文版
한국어
越南画报韩文版
新闻
越南新纪元
特别报道
越南风情
文化
经济
人物
富媒体
新闻
漫山粉樱迎客，尽享大叻花城最美时节
31/12/2025
年末时节，大叻山城（林同省）仿佛从长眠中苏醒，特别是在樱花开始绽放出迷人粉色的此刻，这座“千花之城”正以一年中最美的姿态召唤四方游客。
更多>>
到林同省领略“小撒哈拉沙漠”的独特之美
31/12/2025
新闻
年末时节，大叻山城（林同省）仿佛从长眠中苏醒，特别是在樱花开始绽放出迷人粉色的此刻，这座“千花之城”正以一年中最美的姿态召唤四方游客。
海防市严格实施实欧委会建议 强化打击IUU捕捞
30/12/2025
新闻
越南民间外交工作会议：着眼全面现代化外交，调动国际资源服务发展
30/12/2025
新闻
中越边防携手共建和平友好边界线
30/12/2025
新闻
范明政总理：各部委不直接参与地方具体项目的审批与实施
30/12/2025
新闻
越南在联合国教科文组织彰显重要地位和突出印记
30/12/2025
新闻
越南成为2026年最受青睐的旅游目的地之一
30/12/2025
新闻
更多
最多点击
越南入境人员防疫规定
带有越南文化特色的交通工具
越南国家主席梁强会见中共中央军委副主席张又侠
河内市张灯结彩庆祝八月革命和九·二国庆
越南继续为G77和中国的共同事务作出积极贡献
刊物阅读
图库
新闻
越南新纪元
焦点新闻
东盟
特别报道
越南风情
旅游
饮食文化
文化
艺术
越式生活
体育
时尚
经济
地方潜力
越南品牌
越南手工业
人物
外眼看越南
越中交流
富媒体
视频
幻灯片
专题图片
Top