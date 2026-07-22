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渣打银行：越南经济增长有望实现两位数增长

据马来西亚《星报》和中国香港hubbis.com网站报道，渣打银行将越南2026年国内生产总值增长预测上调至9.5%，并预计2027年将继续增长至11%。 据马来西亚《星报》和中国香港hubbis.com网站报道，渣打银行将越南2026年国内生产总值增长预测上调至9.5%，并预计2027年将继续增长至11%。

渣打银行指出，推动越南增长的因素包括加工制造业增长良好；服务业持续扩张，投资活动保持积极态势；政府的增长支持政策发挥实效。这些被视为助力越南经济在2026年上半年保持韧性的动力。

渣打银行负责越南和泰国的首席经济学家添·利拉哈潘（Tim Leelahaphan）评价道：“2026年上半年，越南经济保持稳健，得益于生产、服务和投资领域的增速超出预期，以及经济政策的持续支持。”

Hubbis.com强调，继续巩固越南经济2026年下半年增长势头的因素包括国内需求持续改善、基础设施和生产能力投资持续推进以及正在推进的经济转型，有助于形成更加平衡、更具韧性的增长模式，为越南的长期发展目标提供支撑。

与此同时，《星报》提到了通胀得到更好控制的因素。渣打银行已将2026年通胀预测下调至4.4%，2027年下调至3.3%，为增长创造了有利空间。与此同时，货币政策继续支持增长。渣打银行预计基准利率将保持不变。其目标是在促进经济增长与控制通胀之间取得平衡，体现了越南稳定的调控方向。

渣打银行评价越南“从一个稳固的位势”步入2026年下半年，得益于国内经济基础持续巩固，但仍需关注外部风险，因为全球经济仍存在诸多不确定性，通胀压力也难以预测。（完）

报道/越通社

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