渣打银行预测2025年越南经济增长 6.7%

据渣打银行（Standard Chartered ）2月7日发布的最新越南经济更新报告，预测受商业活动增加和可持续外国投资所带动，2025年越南经济增速有望达到6.7%。

渣打银行认为，2024年，得益于货币政策持续支持增长和零售额猛增，越南国内生产总值预计增长7.1%，高于越南政府设定的目标（6.5%）。

2025年1月，通货膨胀率同比增长3.6%，连续第六个月低于4%。据越南统计总局的消息，春节期间运费和食品价格上涨是推高1月份通胀率的主要因素。

渣打银行专家认为，由于医疗、住房、建材和食品等领域价格上涨，2025 年通胀压力可能会增加。

越南电子产品出口活动继续得到改善，越南对美国市场的贸易顺差较高，然而在新背景下，可能受到更严格的监管。

渣打银行的报告显示，越南盾仍受到严格管制，有助于避免短期汇率波动。尽管20年来越南财政赤字平均占GDP的2%左右，但越南经济仍然保持着强劲的增长势头。

由于国际游客数量增加和中国游客回流越南，旅游业以期成为主要增长动力。与此同时，预计 2025 年信贷增长率为 16%，2024 年贷款增长率为 15.1%。

渣打银行负责泰国和越南经济的经济专家蒂姆•里拉哈潘（Tim Leelahaphan）认为，越南政府正集中促进经济增长，其可能有助于短期内维持低利率。

蒂姆•里拉哈潘表示，通货膨胀、美联储 (Fed) 政策和越南盾的发展将发挥重要作用，其中，国家银行的货币政策是维持2025年经济稳定和增长的关键因素。为确保可持续增长，越南需要实现经济多样化，加强灾害应对能力。（完）