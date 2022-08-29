渣打银行预测越南经济将继续强劲复苏

渣打银行在一份最新的报告中预测，2022年第三季度和第四季度越南国内生产总值（GDP）分别增长10.8%和3.9%，全年GDP增长率达6.7%。



渣打银行负责泰国和越南经济的经济专家蒂姆·里拉哈潘（Tim Leelahaphan）表示：“预计今年下半年越南经济将强劲复苏，尤其是当越南在关闭两年后重新开放旅游业后。然而，世界油价上涨也可能对经济造成负面影响”。



渣打银行指出，8月份零售营业额将增长60.2%，高于7 月份42.6%的水平。工业生产、出口、进口的增长率分别为15.2%、15%、15.2%，高于7月份的8.9%、3.4%、11.2%的水平。预计，越南本月将出现14亿美元的贸易逆差。电子产品仍是最大的出口产品。



渣打银行的专家指出，8月份越南通胀率为3%（7月份为3.2%）。通胀率仍处于可控之中。价格压力将在2022年底和2023年增加。除了供应来源的压力外，来自需求方面的压力也在不断增加。



渣打银行期望，越南国家银行将继续警惕金融不稳定的风险。越南国家银行行长阮氏红表示，国家银行将保持今年信贷增长限额在14%。

与此同时，汇丰银行（HSBC）专家也评价，尽管外部形势不太明朗，但国内经济继续取得一定的成功。纺织品和鞋类被认为强劲增长，较2020年增长30%。



HSBC指出，零售额同比增长超过55%，创历史新高。



8月份，越南接待国际游客量超35万人次，是2022年上半年平均每个月水平的三倍；截至目前，累计越南接待国际游客量达100万人次。其中，来自韩国游客占25%、欧洲游客占13%和美国游客占10%，其次是来自东盟国家的游客。越南旅游总局力争今年接待国际游客量达500万人次。



目前，越南每天向印度游客发放6000个签证，远高于疫情前的250个。（完）