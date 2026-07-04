清化省引入全程人工智能自助服务终端 为办理行政审批事项提供服务

7月2日，清化省同进乡人民委员会举行全程人工智能自助服务终端系统亮相仪式。该系统集成了人工智能技术，能够协助人民群众完成几乎全部行政事项审批流程，使同进乡成为清化省首个引入全程人工智能自助服务终端的地方。



与普通自助服务终端不同，全程人工智能自助服务终端集成了多项先进技术，如人工智能、对话式虚拟助手、语音识别、自然语言处理（NLP）、文档识别（OCR），并接入电子身份认证系统VNeID及在线公共服务平台。



民众只需口头表达需求， 全程人工智能自助服务终端即可自动识别需求，提供材料清单指引，协助填写表格、完成证件数字化，并指导在线提交申请及跟踪办理进度。



同进乡党委书记、乡人民议会主席杜友决表示，人工智能的应用有助于支持民众顺利完成各类行政手续，从而优化公共服务流程。



全程人工智能自助服务终端系统集成了人工智能技术，能够协助人民群众完成几乎全部行政事项审批流程。图自越通社

据全程人工智能自助服务终端的提供方——新清芳科技投资发展股份公司代表介绍，该系统以用户为中心，支持语音交互，通过直观图像进行分步引导，并可根据老年人或不熟悉技术人群的需求调节语速和音量。



清化省正逐步推进在办理行政审批流程中的科技应用。自3月31日起，省政府同越南农业与农村发展银行（Agribank）配合在10个单位试点开展智能自助服务终端及电子文件认证与数字副本签发系统。



值得注意的是，该系统与公安部数据库实现对接，可在同一界面同时办理多项行政手续，如出生登记、常住登记以及为6岁以下儿童办理医疗保险卡。此外，颁发无犯罪记录证明、更改驾驶执照等其他手续也纳入系统里，有效简化了审批流程。（完）