深藏印尼的“越南博物馆”

庭院中，一幅由四块木板拼接而成的大型漆画格外引人注目，生动再现越南乡村集市的景象，是伦班最珍爱的藏品之一。尽管曾有人出价数千万印尼盾购买，他仍坚持不售，视其为无可替代的记忆。



屋内宛如一场越南文化之旅：贝壳画、蛋壳画、漆画、油画等艺术作品挂满墙面，点缀着镶贝木柜、钵场陶瓷、手工艺品，整体空间庄重而温馨，在印尼营造出浓郁越南文化氛围。



这些藏品承载着他在越南担任印尼国防武官期间（1994年至1997年）的深厚情感。他与家人曾住在河内吴权街，那段远离故土却温馨幸福的岁月，让他和妻子、三个孩子至今难忘的河内街道、艺术品商店和越南美食。他仍清晰记得街道上飘扬的旗帜与鲜花，尤其是南方解放、国家统一20周年纪念活动的庄严与民众的自豪。



对他而言，最珍贵的是越南人民的情谊。在他看来，越南人“友善、真诚”，待他如亲人。正是这份情感，使这些纪念物不仅是物件，更是回忆与情谊的载体。



回国后，他带回印尼的不只是工艺品，更是一段越南记忆。如今，这座“私人博物馆”成为两国文化与情感交融的生动体现，如一座无声的桥梁，连接着人与人心、记忆与现实。



退休后，这位已晋升中将的伦班仍在印尼国家韧性研究院任高级讲师，常在家中以“越南博物馆”会友，分享对越南的深厚情感。“总有人想买这些东西，但我不愿与任何一件分离。”他说。（完）