经过三十多年的发展，越南全国器官移植技术与协调能力正在快速增长。从充满挑战的跨越越南的器官移植手术，到接近区域水平的专业技术，这一行业已为成千上万的患者带来了更多生存机会。

一个特别的春天



2026丙午年新春正月初六，当许多家庭正在温暖的家里团聚，白梅医院的数十名医务人员已放弃与家人团聚的机会，默默坚守在诊疗一线。小伙子裴德光的家人做出满含泪水的决定之后，八条生命因此获得了延续机会。

阮德光家属同意捐献器官后，从北到南的专业流程立即启动，从捐献者体内取出心脏、肝脏、肾脏、肺脏和角膜。

离开河内六小时后，捐赠的心脏已在胡志明市的一名儿童胸腔中重新跳动。两片肝脏拯救了一名23个月宝宝和一名等待移植超过一年的男性。两颗肾脏救活了两名肾功能衰竭患者。肺脏为一位64岁男子带来了新的呼吸。两片角膜为曾经陷入黑暗的眼睛带来了光明。

从无法弥补的失去中，生命以最完整的方式得以延续。这不仅是一次跨越越南的多器官移植手术的成功，更是对仁爱之心的力量以及越南器官捐赠与移植系统在深度医学时代的成长与发展的有力证明。



从“落后”到接近世界水平



尽管越南在器官移植领域起步晚于全球近半个世纪，比许多邻近国家晚约20年，但越南器官移植行业正实现跨越式发展，逐步在全球医学地图上留下印记。自1992年首例肾移植手术开始，到目前为止，越南已累计开展器官移植手术约10600例。在2022— 2025年期间，越南开展的器官移植手术实现了突破性增长，每年超过1000例；其中2025年达到约1368例，创下历史新高，使越南成为东南亚每年完成器官移植手术数量最多的国家。

据越南国家人体器官移植协调中心(VNHOT)主任同文系透露，1992年至2021年（首列器官移植手术完成30年后），国际组织并未记录越南的器官捐赠和移植数据。然而，自2022年起，越南首次出现在全球器官捐赠和移植的地图上。

目前，越南已掌握了肾脏、肝脏、心脏、肺脏、胰腺和肠道六种器官移植技术。其中，肾脏移植仍然占据最大的比例，约9000例、肝脏移植超过750例、心脏移植超过120例、肺脏移植和其他复杂的多器官移植手术也在逐渐增加。

越南的器官移植后存活率达到较高水平。具体的是，肾脏移植后存活率为90% - 95%，肝脏移植后存活率为80% - 90%，心脏移植后存活率为85% - 90%。许多肾脏移植患者可以怀孕并生育；许多患者的移植器官在需要再次移植之前可以维持25到30年。

特别是2025年，越南首次成功实施了心肺联合移植，使越南成为少数掌握这种技术的国家之一。具体的是，在越德友谊医院，40多位顶尖专家在7个小时内配合为一名末期多器官衰竭患者进行了心肺联合移植手术。此例手术的成功不仅是专业领域的成就，也是对越南组织、协调和跨学科协作能力的有力证明，确立越南医学在全球医学地图上的地位，为挽救危重病人的生命创造更多机会。

与此同时，108中央军队医院也连续成功实施了多例多器官移植手术以及成人血型不相容肝移植手术，这一技术被视为肝脏移植中的重大挑战。胡志明市医药大学医院成功实施了多例跨越越南的心脏移植手术，其中包括将从河内运输超过1600公里到胡志明市的心脏植入一名9岁儿童，在“与时间赛跑”中完成了手术。

越南卫生部门还加大科学技术在移植后护理、监测和治疗中的应用力度，进一步提高治疗效果。值得注意的是，肝脏移植手术的时间已缩短至6到7小时，从而提高了手术的安全性和病人的恢复能力。

上述成就表明，越南的器官移植技术已不再是跟随者，而在逐步接近区域和全球先进器官移植中心的水平。

突破器官捐献瓶颈



越南已经建立并运行了封闭式的器官捐献和移植全链条。借此，各医院之间、各地区之间可及时协作配合，使器官的利用受益最大化，提高移植成功率，并改善患者术后的生活质量。

然而，目前超过80%的移植案例仍依赖于活体捐赠。来自脑死亡捐赠者的器官比例仅为约20%，远低于泰国（约60%）或中国（约80%）。许多医疗机构尽管具备移植能力，但由于缺乏器官来源，移植手术数量仍然有限。而目前，全国仍有数千名末期器官衰竭患者在等待移植机会，以继续延续生命。

为了突破器官捐献瓶颈，国家人体器官移植协调中心主任同文系建议尽早对《人体组织和器官捐赠法》及相关法律规定进行适当修订。若统筹部署系列强有力措施，未来3-5年内，越南脑死亡供体的器官捐献比例有望提高数倍，逐步减少对活体捐献来源的依赖。届时，越南将更加接近国际标准，使器官捐献与移植工作的透明度、公正性和效率进一步提升。当捐赠器官来源得到保障时，器官移植专业就能够挽救更多患者的生命。

器官移植不仅是深度医学的成就，更是衡量社会人文性的尺度。当法律框架得到完善，器官捐赠网络得到扩展，协调系统同步运行时，越南器官移植专业实现可持续、透明发展并逐步接近国际标准的基础更加坚实。因为每一例移植手术成功后，不仅意味着一个生命得以延续，更证明在最困难的时刻，人们依然能够选择奉献，让生命得以延续，慈爱之心永存。（完）