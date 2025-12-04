深化越通社与新华社传统合作关系

作为各自国家的国家通讯社，越通社与新华社在其使命和行动宗旨上有多处相似。最重要的是，两家通讯社拥有悠久的合作、互助关系，始于充满困难和物资匮乏的岁月。在此基础上，越通社与新华社在新的发展阶段需革新合作方式，进而适应数字技术革命的发展需求。

上述是越通社社长武越庄与新华社社长傅华于12月3日在中国举行的会晤中达成的共识。此次会晤正值武越庄出席于12月2日至4日在海南举行的亚太通讯社组织（OANA）执行委员会第57次会议。

据越通社记者报道，双方领导一致评价，越通社与新华社有效落实了2024年8月越共中央总书记苏林对中国进行国事访问期间签署的业务合作协定。据此，两家通讯社加强了信息交流、组织联合业务活动、支持对方常驻记者以及互派代表团。2025年，为切实纪念两国建交75周年及“越中人文交流年”，两家通讯社配合组织了多项务实活动，其中亮点是在2025年4月中共中央总书记、国家主席习近平对越南进行国事访问期间，双方联合举办展示越中传统友好关系的图片展。

目前，两家通讯社均处于强劲转型阶段，以更好地履行各自国家在新发展时期的使命。双方高度重视技术对于自身生存与发展所起的作用；一致同意继续有效、多元化地拓展合作领域，其中注重加强关于越中全面战略合作伙伴关系的信息宣传。面对现代技术在新闻产品的生产、分发和推广活动中日益普遍的应用，武越庄社长提议，派遣越通社技术人员代表团访华，实地了解全球及地区领先的媒体技术机构之一的新华社在现代技术研究与运用以及数字化转型方面的经验。

新华社社长傅华对武越庄社长的提议表示赞同，并强调，新华社愿意分享其在取得显著进展的领域的经验；希望双方加强交流，共同分享各自的成功经验。迄今，新华社已开展超过200个信息传播发展项目，其中已有90个项目获得国内有关机构、部委和行业的关注与注册。

双方一致表示，将继续本着深厚友谊的精神，既是同志又是兄弟，全面加强各领域的业务合作关系。（完）