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深化越老两国工会交流合作
工会大学理事会主席黎高胜表示，越南劳动总联合会与老挝工会联合会一直开展全面合作，其中包括越南工会大学为老挝工会干部提供培训。迄今，共有617名老挝工会干部在工会大学接受培训，有助于深化两国工会交流合作。
黎高胜表示，此次工作会谈顺利召开将为促进两个工会组织乃至越老两党、两国关系的广度深度不断拓展和务实合作注入动力。
老挝工会联合会主席阿丽·翁农本担在工作会谈上发言时对越南工会组织，特别是在培训领域的合作予以高度评价，并强调老挝工会联合会与工会大学的密切关系。
阿丽·翁农本担为众多老挝工会联合会干部均从工会大学成长而感到自豪。曾经在工会大学就读的老挝工会干部均成为省（市）级工会优秀领导。此外，工会大学还派遣专家和教师团队赴老挝，协助教材编制工作。特别是，新冠疫情爆发期间，双方仍保持联系和进行视频交流，及时提出支持。
越南劳动总联合会副主席蔡秋昌发言时为老挝工会干部培训合作成果以及按照越老政府间协定（2018~2022）接收老挝留学生的这一项工作所取得的成果感到高兴，并强调，越南劳动总联合会与老挝工会联合会都认为，干部培训工作是各自国家工人运动和工会活动发展和成功的重要环节。（完）