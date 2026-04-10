深化越意战略伙伴关系，开启议会合作新篇章

应各国议会联盟主席图利娅·阿克松（Tulia Ackson）、秘书长马丁·纯贡（Martin Chungong）的邀请，越南国会主席陈青敏和夫人将率领越南高级代表团出席在土耳其伊斯坦布尔举行的各国议会联盟第152届大会（IPU-152），在土耳其开展若干双边活动，并对意大利进行正式访问。其中，意大利是陈青敏主席此次出访的首站，于4月11日至14日进行。



意大利共和国于1973年3月23日正式与越南建立外交关系。2013年1月，两国签署关于建立战略伙伴关系的联合声明，这是一个重要里程碑，标志着越意关系步入更务实、更高效的新阶段。两国保持着有效的双边合作机制及频繁的高层互访与接触，为加强全方位合作奠定了坚实基础。越南国家副主席阮氏映春于2025年6月29日至7月1日对意大利进行工作访问，进一步推动并强化两国战略伙伴关系。两国在多边场合中不断紧密配合，为和平、稳定与可持续发展作出贡献。



经贸与投资合作是两国关系的亮点。意大利是越南在欧盟内的第三大贸易伙伴（仅次于德国和荷兰），越南则是意大利在东盟区内的最大贸易伙伴。2025年双边贸易额达约73亿美元，较2024年增长6.2%。



截至2026年4月，意大利在越投资项目共155个，注册资本总额近5.2亿美元，在对越投资的151个国家和地区中排名第32位，主要集中在皮革鞋业、建筑、卫浴设备、热水器及钢铁加工等领域。意资企业积极参与越南市场，并关注推动在航空航天、人工智能（AI）、数据、核能及可再生能源等领域的合作。



此外，意大利继续在医疗卫生、供排水及污水处理、水电站水库运行等领域向越南提供开发援助（ODA）。两国在文化、教育、科技、旅游及民间交流等领域的合作也持续取得积极进展。



越南驻意大利大使阮芳英表示，陈青敏主席此次对意大利进行的正式访问，旨在具体化越共十四大关于独立自主、多边化、多样化的对外路线。她强调，加强国际合作是重要且经常性的任务，同时也体现了越南对意大利这一欧盟重要合作伙伴的高度重视。

在越南与欧盟加强合作的背景下，陈青敏主席的访问证明了两国高层领导深化越意战略伙伴关系的决心，助力提升越南在地区及国际舞台上的地位与作用。此访还为充分挖掘《越欧自贸协定》（EVFTA）潜力创造了新动力，并通过与包括意大利在内的成员国建立桥梁，扩大与欧盟的务实合作。



阮芳英大使透露，访问期间，陈青敏主席及高级代表团预计将开展一系列重要高层接触活动，包括会见意大利总统塞尔焦·马塔雷拉（Sergio Mattarella），并与意大利参众两院领导人举行工作会谈。越南代表团还将与越意友好议员小组会面，旨在巩固党际合作渠道，增进相互理解。这是双方审视、交流并明确法律框架完善方向的宝贵契机，为扩大双边合作奠定坚实基础，并为在未来提升两国关系水平做好准备。



阮芳英大使认为，凭借前期发展成果的坚实积累、两国高层领导的关注指导，以及两国人民和企业的活跃与积极，越意战略伙伴关系将在未来继续强劲、全面发展，并取得更加辉煌的成就。（完）