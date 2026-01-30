梁强在记者会上发言时评估，欧洲理事会主席恰逢越共十四大刚取得圆满成功之际访问越南，此访意义重大，也标志着越南与欧盟关系迈上新台阶，双方升级为全面战略伙伴关系，体现了越南与欧盟在新阶段的长期愿景。



梁强表示，两位领导进行了开放、真诚和互信的会谈，并一致认为，建立外交关系35年后，越南与欧盟在政治外交、贸易、投资、国防安全、应对气候变化、农业等众多领域上的关系取得了积极进展。此外，双方仍有诸多潜力和空间有待挖掘。



梁强强调，越南将欧盟视为全球最重要的伙伴之一，并希望推动和深化双边关系。他通报双方已深入探讨了落实越南与欧盟全面战略伙伴关系的方向和具体措施，以及共同关心的地区和国际问题。



梁强指出，双方承诺继续通过代表团和高层互访与接触，进一步增强双方政治互信，有效落实现有合作机制，拓展新的合作机制。双方一致同意，加强合作应对全球挑战，促进多边主义，在《联合国宪章》的基础上尊重国际法，和平解决争端。



与此同时，双方也确定，经济合作将继续是双边关系的重要动力，并承诺密切配合以维持和巩固贸易自由化，为市场准入和拓展创造便利，有效实施《越南与欧盟自由贸易协定》（EVFTA），以及推动《越南与欧盟投资保护协定》（EVIPA）的批准程序尽早完成。



梁强建议，欧盟促进海洋经济合作，支持越南建设可持续渔业，并早日解除对越南水产品的IUU“黄牌”警告。同时建议双方真正使科技和创新成为双边合作的支柱，推动从项目合作转向生态系统合作，朝着共同发展技术、创新和可持续增长（JETP）的方向迈进。



双方一致同意继续推动国防安全合作，特别是联合国维和合作以及在《关于越南参与欧盟危机管理活动框架协定》下的培训合作。



越南国家主席梁强发言。图自越通社

关于多边问题，梁强重申，越南将与欧盟密切配合，促进尊重国际法和多边主义，并建议欧盟在1982年《联合国海洋法公约》基础上，继续为维护东海和平、稳定、航行与飞越自由及法律至上作出积极贡献。同时，继续支持东盟的团结及其在区域架构中的中心地位，支持东盟和越南在东海问题上的立场，即根据《联合国宪章》和国际法，通过和平方式解决争端，不使用武力或以武力相威胁，承诺充分有效落实《东海各方行为宣言》（DOC），并希望制定实质、有效、符合国际法的《东海行为准则》（COC）。



欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔祝贺越南成功举行越共十四大，并强调，欧盟承诺在相互尊重和共同目标共享的基础上加强与深化对越南的伙伴关系。



科斯塔表示，建交35年来，欧盟与越南关系取得了新的重要里程碑，双方正式将关系提升为全面战略伙伴关系，充分反映了当前合作的深度与广度。他说，这一决定不仅证明了双方过去合作取得的积极成果，也肯定了双方未来日益紧密的联系。



科斯塔重申，欧盟下定决心成为印度洋-太平洋地区一个长期、可靠的伙伴，以连贯、有原则和实质存在的方式参与。



在当前国际秩序面临诸多挑战的背景下，欧洲委员会主席认为，欧盟与越南需要作为可靠、负责任的伙伴并肩同行，协调促进共同繁荣空间，维护国际法。他同时肯定，欧盟与越南的伙伴关系也有助于增强在可持续供应链、绿色转型和数字化转型、海上安全、地区稳定以及多边组织合作等全球问题上的协调能力。（完）