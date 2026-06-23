深化越南与巴勒斯坦传统友好合作关系

会见中，陈青敏高度评价萨阿迪•萨拉马对越南历史、文化的深厚感情和深入了解，以及在巩固越南与巴勒斯坦传统友好关系所起到的桥梁作用。



双方代表合影。图自越通社

陈青敏同时代表越南党、国家和国会领导人，对巴勒斯坦人民当前面临的困难表示慰问，并强调越南始终愿意支持巴勒斯坦人民的正义斗争事业。作为立法和监督机构，越南国会始终支持政府、各部委和地方推动与巴勒斯坦在各领域的合作。



陈青敏相信，萨阿迪·萨拉马今后将继续为进一步推动越南与巴勒斯坦传统友好合作关系做出贡献，同时通过立法、监督经验交流、建立友好议员小组等活动推动越南与巴勒斯坦之间的会议合作。



萨阿迪·萨拉马对越南党、国家、政府和国会始终支持巴勒斯坦人民表示感谢，并认为这对巴勒斯坦人民的独立斗争事业带来巨大鼓舞，且极具意义。他同时感谢并高度评价越南参与加沙地带和平委员会，相信越南的参与将为加沙地带的重建做出积极贡献，并推动在“两国方案”基础上寻求巴勒斯坦问题长期、可持续解决方案。



萨阿迪·萨拉马表示，无论在什么岗位上，他都将始终对越南怀有特殊感情并心系越南，希望越南继续在建国事业中取得新的成功，同时为推动和巩固越南与巴勒斯坦以及阿拉伯国家之间的合作关系做出贡献。（完）