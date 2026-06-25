越通社驻俄罗斯联邦记者报道，会上，康斯坦丁·丘伊琴科强调，俄罗斯联邦邀请越南作为今年论坛唯一嘉宾国出席，不仅是外交礼仪，更是对越南在塑造当代国际法律格局中重要作用的认可。在《民事和刑事司法互助协定》基础上，两部合作堪称俄越关系的典范。



俄罗斯联邦司法部长表示，自2010年以来，联合研讨会、实习项目、专业经验交流等活动一直保持常态化开展。此外，在当前国际形势复杂多变的背景下，双方合作仍具有广阔空间。



双方工作会谈现场。图自越通社

黄青松表示，在两国司法部合作协定框架内，亮点是2015年成立的越俄法律与司法联合工作组。这是越南司法部与外国合作伙伴之间唯一的机制化、专业化合作模式。为开展新阶段合作，越方强调两部需要继续有效落实22010年合作协议和2025-2026年合作计划，积极讨论签署下一阶段合作计划。



黄青松认为，两部需要进一步加强越俄工作组活动，开展满足越南司法部专业学习需求的活动，推动法律培训合作，增加派遣越南学生赴俄罗斯联邦法律院校学习，满足越南法律人力资源发展需求。黄青松部长的建议得到了俄方的充分支持和一致认可。



此前，两国司法部长共同为第十四届圣彼得堡国际法律论坛越南展区揭幕。该展区是本届论坛的一大亮点。（完）