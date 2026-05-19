深化国际合作 共同守护占族文化遗产

5月18日是国际博物馆日，今年的主题是“博物馆：联结世界的桥梁”。为响应这一主题，岘港占族雕刻博物馆与法国远东学院（EFEO）5月18日联合举行文化与科学活动，旨在彰显占族文化遗产价值，并深化两家机构的合作关系，确定今后新合作方向。



值此机会，双方公布了签署2026-2028年合作协议的成果。这被视为促进占族文化遗产保护与发扬领域国际合作的重要里程碑。



同日，以“遗产之桥——从法国远东学院建立亨利·帕门蒂尔博物馆到岘港占族雕刻博物馆的发展”为主题的科学座谈会拉开帷幕，吸引来自法国远东学院专家以及越南国内研究家参与。



双方公布了签署2026-2028年合作协议的成果。图自越通社

法国远东学院首席代表菲利普·勒·费勒（Philippe Le Failler）在分享“20世纪初法国远东学院在越使命与成就”时指出，在1900至1954年期间，该学院在越南开展了许多重要活动，包括建立博物馆与图书馆、考古发掘、碑刻拓印、建筑测绘、文物出境管制及发表科研成果等。



岘港占族雕刻博物馆代表阮黄香缘表示，加强与法国远东学院的合作，补充历史文献资料至关重要，促进双方在遗产档案管理与保护领域建立可持续的合作关系。



谈及2001-2010年占族砂岩雕刻文物的修复工作，法国远东学院文物修复专家伯特兰·波特（Bertrand Porte）表示，自21世纪初岘港占族雕刻博物馆启动扩建与改造工程以来，法国驻越南大使馆为岘港占族雕刻博物馆、法国远东学院、吉美博物馆以及柬埔寨国家博物馆之间合作项目提供协助，旨在设计展览空间，并保护和修复雕刻藏品，通过2006年在巴黎举办的“越南艺术宝物：占婆雕刻”及之后设立的展示区向世界推介占族文化遗产。

外国游客在岘港占族雕刻博物馆了解展品。图自越通社

值此机会，岘港占族雕刻博物馆举行了“从土伦石雕花园到亨利·帕门蒂尔博物馆”专题摄影展，展出法国远东学院档案馆的40多幅珍贵历史图片，生动再现了该博物馆从19世纪末到20世纪初诞生与发展的历程。



组委会认为，该活动再次彰显了岘港占族雕刻博物馆作为“遗产之桥”的核心作用，有助于促进学术对话，增进了国际社会对文化多样性的理解与尊重。（完）