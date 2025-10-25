深化人文交流 厚植越中友谊

为响应“2025年越中人文交流年”，10月25日上午，胡志明市友好组织联合会与中国驻胡志明市总领事馆联合举办曾在中国学习、生活的历届越南军事学员、留学生、大学生代表，胡志明市各所大学中文系学生以及正在胡志明市学习的中国留学生代表见面会。

会上，胡志明市越中友好协会主席阮友协回顾了越中友好关系的优良传统。他强调，在中国共产党和越南共产党革命斗争历史中，两党始终保持着紧密联系，相互支持与帮助，这份深厚情谊已深深植根于两国人民心中，成为两国人民共同珍视的宝贵财富。

40年来，中国与越南相互支持培养了大批学生与研究生，他们学成归国后，积极运用所学的文化与语言知识，为两国的经济社会发展和国防安全保障工作作出了积极贡献，进一步加深越中团结与友谊。

阮友协信心，此次见面会将让两国年轻一代更加了解两国人民的传统友谊历史，激发他们学习热情，增强责任意识，继承并弘扬“越中情谊深、同志加兄弟”的优良传统。

中国驻胡志明市总领事唐立在见面会上发言时也盘点了中越团结友好关系的重要历程。他表示，今年是中越建交75周年，也是“人文交流年”，需要继续传承和发扬两国的友好传统，保留“越中情谊深、同志加兄弟”关系的美好记忆。此次见面会不仅有助于落实两党、两国高层领导对维护与发展两国友好关系的共识，也鼓励两国历届留学生、大学生和年轻一代继承和发扬中越友好传统，为各自国家建设与发展事业作出新的贡献。

唐立强调，愿意继续与胡志明市友好组织联合会及胡志明市越中友好协会携手，加深越中历代人民的友谊，深化务实合作，加强中国各地方与胡志明市之间的沟通对接，拓展民间交流、文化与旅游合作，造福两国人民等。（完）