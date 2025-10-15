深化东盟与中国粮农合作

为深化东盟—中国粮农合作，2025年10月12日至14日，东盟—中国中心（ACC）与河南省人民政府在郑州市共同主办“2025中国（河南）—东盟粮农合作发展大会”。



大会以“数智赋能粮农合作，创新驱动区域发展”为主题，围绕智慧农业、畜牧业、农产品国际贸易投资等多个议题，就如何落实中国东盟领导人共识，推动农业技术创新共享、绿色农业发展、扩大双向农业贸易投资、携手应对全球贸易挑战、共创区域农业和经济繁荣等进行了交流，达成了多项务实成果。



ACC中心秘书长史忠俊大使在开幕式致辞中表示，在双方领导人的战略擘画和持续推动下，中国—东盟农业合作成果丰硕，已形成优势互补、互利共赢的农业合作格局。河南是中国粮仓，东盟是世界重要粮仓，两个“粮仓”的携手将为区域发展与繁荣注入充沛能量。期待通过此次大会，发出双方携手合作的强烈信号，搭建一个高端务实的对话平台，挖掘一批互利共赢的合作项目，聚焦发展智慧农业、构建高效供应链、加大政策沟通和能力培训力度等方面，分享合作经验，对接合作意向，共同探讨农业合作新机遇新模式。中心将紧紧围绕落实双方领导人共识和对接双方战略，与各方携手推动双方农业合作迈向更高质量、更高水平，为推进中国—东盟全面战略伙伴关系作出新贡献。



中共河南省委书记、省人大常委会主任刘宁表示，河南愿同东盟各国一道，深化更高层次、更宽领域合作，围绕粮食生产、精深加工等谋划合作，共筑粮食安全屏障，拓展农业贸易空间，开展农业科技攻关，共同打造绿色、安全、可持续的粮农产业链、价值链、供应链，为构建更为紧密的中国—东盟命运共同体等注入新活力。

中国农业农村部副部长木盖提表示，2024年，中国与东盟农产品贸易总额达到575.1亿美元，占中国农产品进出口贸易总额的18%。越来越多的东盟国家优质特色农产品走进中国千家万户。中方愿与东盟国家一道，继续深化合作，分享经验和技术，共享发展机遇，推动本地区农业发展朝着更加安全、绿色、智能和稳定的目标迈进，为本地区和世界粮食安全做出更大贡献。



东盟秘书长高金洪在视频致辞中表示，本次大会的召开体现了东盟各国与中国借助数字创新动力，巩固粮食和农业体系，保障人类福祉、经济稳定和可持续发展的共同愿望。东盟—中国粮农合作正在迈入新阶段，双方在智慧农业与可持续农业领域的合作空间广阔。作为全球重要的农业生产国与消费国，东盟各国与中国应携手共建一个数字赋能、创新驱动且绿色可持续的农业粮食生态系统，在造福区域民众的同时，为世界的粮食安全和可持续发展做出贡献。



出席大会的东盟嘉宾在致辞中高度评价中国农业技术创新、建设智慧农业所取得的成就，赞赏中国与广大发展中国家共享发展经验和机遇、促进共同繁荣所作出的努力。认为大会契合东盟2045愿景和双方领导人共识，宣布建立中国(河南)-东盟智慧农业综合示范中心具有重要意义，愿将本国和区域农业发展战略与中国农业优势领域深度对接，落地更多惠民项目，打造更多试点。期待通过政策对话、技术分享、能力培训，学习中国数字先进技术、农村扶贫、乡村振兴经验，助力东盟国家提升农业现代化、机械化和精准化，推进区域包容、稳定和可持续发展。



大会宣布启动中国（河南）—东盟智慧农业综合示范中心，倡议成立中国（河南）—东盟农业高校科技创新联谊会，并签署粮食生产、农业科技、农产品贸易等领域21个合作项目。（完）