消除IUU“黄牌”警告：同塔省对100%进出港渔船进行管控

同塔省人民委员会近日发布通知，要求相关厅局和地方继续有效实现打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞任务。

同塔省人民委员会主席要求各机关、单位和地方继续深入贯彻政府总理关于打击非法、不报告和不受管制捕捞的观点和指示，严肃、果断落实政府和政府总理发布的各项决议、结论、通知和指示。

具体而言，同塔农业与环境厅集中对不具备获得捕捞许可证的条件、检验过期的渔船进行分类；迅速检查，对符合条件的渔船进行检验并颁发捕捞许可。各职能力量要实施严格管控措施，确保不具备条件的渔船不得参与捕捞活动。

农业与环境厅指导各渔港、渔业监察与管控办公室与边防力量密切配合，严格按照规定对100%进出港渔船和经港渔获进行检查。所有6米以上渔船，尤其是15米以上渔船必须进出渔港并在渔港卸载渔获；对存在IUU违法迹象的渔船依法严格检查、监控和处置。确保全部15米以上以及6米以上渔船在电子溯源系统（eCDT）上完成进出港申报。

农业与环境厅与边防、公安力量加强协同与配合，集中对船舶监测系统（VMS）失联、越界捕捞、侵入外国海域等案件进行调查、核实、整理完善案卷并彻底处理；坚决防止当地渔船在外国海域从事非法捕捞。

同塔省军事指挥部继续加大对边防哨所和边防站的力量投入，对进出港渔船进行严格管控，严禁不具备条件的渔船参与捕捞活动，如发生违规行为将追究相关责任。

同塔省人民委员会要求各有渔船的乡坊政府继续实施严格管理措施；坚决杜绝当地渔船、渔民在外国海域发生IUU违法行为；加强向渔民及相关组织、个人宣传打击IUU捕捞的法律法规。

据同塔省农业与环境厅统计，全省共有1507艘渔船，9590名船员直接从事海上作业；其中全部902艘渔船已100%安装并启用船舶监测系统。全省100%渔船进出港均在eCDT上办理手续。迄今，渔船已在eCDT系统上办理进出港手续次数为6658次。（完）