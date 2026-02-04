消除 IUU“黄牌”：广宁省提前完成渔船捕捞许可发放工作

为同全国一道尽早推动欧盟委员会（EC）解除对越南水产品的 IUU“黄牌”警告，广宁省同步、坚决实施多项措施，加强渔船队伍管理、捕捞活动监管和违规行为查处，取得了积极成效，为渔业可持续发展奠定了重要基础。



截至2026年1月11日，广宁省已为全省符合条件的4123艘渔船全部完成登记和捕捞许可发放，完成率达100%，成为全国提前完成该项任务的四个地方之一。广宁省农业与环境厅副厅长潘青议表示，这一成果形成了“准确、完整、具有权威性”的基础数据，为对每一艘渔船实施精准管理和有效监管提供了有力支撑。

与此同时，渔业数据数字化和信息化管理取得明显进展。所有符合条件的渔船数据已完成清理并全面更新至国家渔业数据库系统（Vnfishbase），并与电子身份识别系统 VNeID 实现同步，较上一年同期增长23.4%。广宁省还保持了船长15米以上渔船（共276艘）100%安装并正常运行航程监控系统（VMS），实现与农业与环境部系统的稳定互联。

值得关注的是，通过 VMS 系统开展的违规行为核查和处置工作得到严格落实，处置率达100%。2025年，职能力量对3名通过将 VMS 设备转移至其他渔船以牟利、逃避监管的违法人员立案调查，彰显了广宁省在打击非法、不报告、不受管制捕捞（IUU）方面“零容忍、无禁区”的坚定立场。

在强化管理措施的同时，广宁省高度重视对渔民的宣传教育和意识提升。沿海各级政府持续加强法律法规宣讲，普及负责任捕捞和海洋环境保护理念，严格管理渔船名录，并定期开展联合检查，逐步规范水产养殖和捕捞秩序。

广宁省农业与环境厅领导表示，防范和打击 IUU 捕捞不仅是满足欧盟方面要求，更重要的是保护渔业资源，推动渔业结构调整，走可持续、负责任的发展道路。广宁省明确提出逐步由近岸捕捞向高科技海洋养殖转型，并与生态旅游发展相结合，保障渔民长期稳定生计。

下一阶段，广宁省将继续完善转产转业支持机制，协助渔民承担 VMS 设备运行费用；加快渔船管理权限向基层下放；加大对渔港和避风锚地等基础设施的投入。同时，通过规划建设海洋保护区、开展增殖放流等措施，加强渔业资源保护与恢复，致力于打造透明、现代、可持续发展的渔业体系。（完）