消除 IUU“黄牌”警告：渔民提出有关渔业基础设施的许多意见

12月22日，胡志明市福海乡人民委员会与福海边防哨所联合举办“与渔民共饮早安咖啡”活动，旨在宣传与动员渔民严格遵守渔业捕捞相关规定，特别是打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞工作。

渔民们在此活动中提出了许多建设性意见，其中聚焦渔业基础设施内容。渔民建议国家和当地政府研究建设适用于6米以下渔船的停泊码头。

从事以贝壳为诱捕鱿鱼和章鱼的渔民反映，由于该类渔具重量较大，运输时需要船长15米以上的渔船。然而，现行规定要求15米以上渔船必须在远海作业，而鱿鱼和章鱼资源主要分布在沿岸海域，使渔民面临困难。渔民希望主管部门根据实际情况研究调整相关规定，在确保遵守法律法规的前提下，保障渔民可持续生计。

此外，渔民还建议加强保障船只停泊区域的治安秩序，使渔民安心出海捕捞；同时希望国家继续出台更多扶持渔民安心靠海谋生的政策，为促进经济发展并维护国家主权作出贡献。

另外，据渔民反映，转产转业过程中因行政手续、流程等方面仍存在不畅，导致实际操作困难。

福海乡人民委员会主席范氏雪贞表示，属乡级权限的问题已在现场答复；超出权限的建议将统一汇总并上报上级研究并处理。

她说，今后，该地方将继续与边防、公安等力量协作，加大宣传力度，提升渔民对打击IUU工作的认识和意识，希望渔民与政府持续同行，推动渔业可持续发展，共同维护越南水产品在国际市场上的形象和信誉。

目前，福海乡共有883艘渔船，其中62艘不具备出海捕捞条件，并处于停泊状态。当地政府已成立管理小组，对不合规渔船进行管控。（完）