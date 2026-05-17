Vietnamese
越南画报越语版
English
越南画报英文版
Français
越南画报法文版
Español
越南画报西班牙文版
Русский
越南画报俄文版
日本語
越南画报日文版
ລາວ
越南画报老文版
ភាសាខ្មែរ
越南画报高棉文版
한국어
越南画报韩文版
新闻
越南新纪元
特别报道
越南风情
文化
经济
人物
富媒体
新闻
海防市2025年行政改革指数稳居全国榜首
17/05/2026
越南34个省市中，有19个省市的行政改革指数高于全国平均水平；全部34个省市的行政改革指数均超过80%。
报道/越通社
更多>>
推广东湖民间画制作技艺的“文化大使”
17/05/2026
新闻
在现代生活的洪流中，当许多传统文化价值面临失传风险时，艺人阮友华及其妻子——优秀艺人阮氏莺依然坚韧地守护并弘扬着东湖民间画制作技艺。这项工艺已被联合国教科文组织列入“急需保护的非物质文化遗产名录”。
宜山炼油厂接收超过95万桶刚果原油
17/05/2026
新闻
提升打击贸易欺诈与知识产权侵权效能
17/05/2026
新闻
友谊植树活动传递国际团结情谊
17/05/2026
新闻
2026年“我爱我的祖国”行程正式启动
16/05/2026
新闻
韩国力推机器人及AI企业拓展越南市场
16/05/2026
新闻
胡志明主席诞辰136周年：委内瑞拉高度评价胡志明思想
16/05/2026
新闻
更多
最多点击
越南入境人员防疫规定
促进创新教育 建设人力资源服务可持续发展
带有越南文化特色的交通工具
越南国家主席梁强会见中共中央军委副主席张又侠
河内市张灯结彩庆祝八月革命和九·二国庆
刊物阅读
图库
新闻
越南新纪元
从决议到实践
焦点新闻
东盟
特别报道
越南风情
旅游
饮食文化
文化
艺术
越式生活
体育
时尚
经济
地方潜力
越南品牌
越南手工业
人物
外眼看越南
越中交流
富媒体
视频
幻灯片
专题图片
Top