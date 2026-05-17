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海防市2025年行政改革指数稳居全国榜首

越南34个省市中，有19个省市的行政改革指数高于全国平均水平；全部34个省市的行政改革指数均超过80%。
    

 

报道/越通社

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推广东湖民间画制作技艺的文化大使

推广东湖民间画制作技艺的“文化大使”

在现代生活的洪流中，当许多传统文化价值面临失传风险时，艺人阮友华及其妻子——优秀艺人阮氏莺依然坚韧地守护并弘扬着东湖民间画制作技艺。这项工艺已被联合国教科文组织列入“急需保护的非物质文化遗产名录”。
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