海防市积极向中国各地推广旅游形象

海防市各机关和单位在2024年8月内开展了多项活动，向中国部分地方推广该市形象，从而促进双方交流、经济社会与旅游合作关系发展等。

具体的是，海防市委书记黎进州于8月4日至10日率团对中国广东省深圳市等部分地方进行工作访问并开展投资促进活动。在此期间，黎进州一行在深圳出席投资促进会。会上，海防市向注册资本达近2亿美元的7个项目颁发投资许可证并移交了4项合作谅解备忘录。

8月15日，海防市文化体育与旅游局在海防市开展活动，向广西壮族自治区南宁市推广该市文化与旅游形象。

海防市文化体育与旅游局副局长武辉赏透露，海防市在活动上介绍了该市旅游发展的显著优势，尤其是方便前往地区的各处世界遗产。海防市吉婆岛被联合国教科文组织公认为下龙湾—吉婆岛群岛世界自然遗产。海防市南部靠近拥有升龙皇城世界文化遗产的首都河内及拥有长安名胜群世界文化与自然双重遗产名录的宁平省。

海防市还有飞往越南多个省市和各大旅游中心的航线以及飞往韩国仁川、中国丽江的国际航线。目前海防市约有600个旅游住宿场所以及达到国际标准的4个高尔夫球场。

武辉赏透露，海防市与南宁市之间旅游推介活动是“越中经济两廊一圈”合作计划中旅游合作发展系列活动的开端。今后，海防市和南宁市将继续举行旅游景点推广活动，为两国旅游企业组织考察代表团。

另一方面，海防市与南宁市还开展文化交流活动与文艺演出活动。南宁市文化广电和旅游局副局长张振宇相信，通过真诚交流、共享新机遇，海防市与南宁市的合作必定取得良好成果。

海防市人民委员会的报告显示，截至目前中国对海防市投资项目共405个，注册资本达61.4亿美元。中国企业每年出口额达53.4亿美元，使用5.8名员工，对海防市经济社会发展做出巨大贡献。

在旅游方面，海防市一向明确中国为重点客源市场，中国游客量占海防市接待国际游客总量的20%左右。（完）