海防市在5月每周六晚上将举行街头音乐节活动

街头音乐节活动将包括火舞表演、狂欢节、恰恰-桑巴-伦巴-帕索舞、魔术表演、流行歌曲表演等精彩活动，以及盲人曲、民族乐器演奏、书法、捏塑等越南传统民俗活动。



这是一个令人印象深刻的亮点活动，为到访海防市的人民和游客留下深刻的印象。同时，这也是乐队、舞蹈团和音乐协会见面交流的平台，为改善人们的文化和精神生活做出积极的贡献。



歌曲演唱、乐器合奏、舞蹈等的结合，带来了既传统又现代的音乐盛宴，吸引海防音乐爱好者前来交流，开启了海防市文化融合的新篇章。



通过该活动，海防市的形象将变得更加近亲，更加美丽，吸引更多国内外游客前来观光游览，为丰富人民群众的文化精神生活做出积极的贡献，营造欢乐、充满活力、奋发向上的港口城市氛围。（完）