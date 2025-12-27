海防市和兴安省以文化遗产旅游为可持续发展的重要支柱

在越南旅游业正强劲转向以文化和遗产价值为基础的可持续发展背景下，拥有数千处历史遗迹、信仰场所、古老的祠堂、寺庙以及特色城市建筑系统的兴安省和海防市十分具备开发具有文化深度、独特印记的旅游产品的条件。然而，为了将遗产转变为经济社会发展的"软实力"，这两个地方仍面临诸多困难，需要制定具有战略性和长期性的解决方案。

当前的"瓶颈"

兴安全省有超过3700处遗迹，但许多遗迹规模小，地处居民区深处，给旅游线路组织带来困难。辅助基础设施与遗产潜力不相匹配是目前最大的瓶颈之一。 兴安省文化体育与旅游厅副厅长裴氏良

与此同时，兴安省的遗产保护工作也面临诸多挑战，许多遗迹存在受损风险。统计数据显示，在2021-2025年期间，该省已修缮了210多处遗迹，反映了遗产系统显著受损的程度。

海防市也面临类似的困难。尽管拥有独特的城市建筑遗产系统，但许多工程未得到足够投资，尚未形成足够强大的旅游产品链。一些法式别墅、宗教-信仰遗迹受损；遗产点与旅游服务之间的连接仍有限制。夜间旅游、步行游览和城市遗产体验项目虽已开展，但尚未形成独特印记；数字化转型进程缓慢，缺乏解说员，遗迹介绍内容吸引力不足。

海防市文化体育与旅游局代表称，尽管拥有许多有价值的工程，如：安边古庙（đền Nghè）、杭磬祠（đình Hàng Kênh）、城市博物馆，但打造特色旅游产品、将遗产连接成链以及投资接待游客的基础设施等方面仍然不够协调。

遗产推动旅游业可持续发展

尽管仍面临诸多挑战，兴安省和海防市已经并正在实施多项方针、计划和项目，旨在保护和弘扬遗产价值，从而推动旅游业朝着可持续发展方向前进。

兴安省文化体育与旅游厅副厅长裴氏良表示，该省目标是打造更多新的旅游产品，为增强北部旅游吸引力贡献力量。其中，文化旅游-信仰旅游将继续是核心产品，同时大力推动手工艺村旅游、滨海旅游、休闲-生态旅游、社区旅游和河上旅游。

劫泊寺。图自越通社

兴安省目前拥有多个突出景点，有助于定位当地旅游品牌，如：庯宪（Phố Hiến）国家级特殊遗迹区、昆灯（Cồn Đen）旅游区、豆安祠、多和-夜泽祠、宋珍祠、符拥祠、神光寺（chùa Keo ）等。特别是近年来，该省实施了"遗产之路——一程多站"模式，将庯宪-多和-夜泽-神光寺-各手工艺村等重点遗迹连接起来，同时拓展与河内和海防的联动，形成了多样化的旅游产品链，以满足游客日益增长的需求。

除了密集的遗迹系统外，兴安省还拥有许多价值丰富的手工艺村，典型代表是具有200多年种桑养蚕历史的南高缫丝村。此外，凭借约54公里的海岸线，该省正在发展沿海休闲旅游点，如：昆文（Cồn Vành）、昆灯，以增加游客体验。

为了有效挖掘这一潜力，兴安省已实施多项计划与方案，旨在兼顾遗产保护与旅游发展。自2021年至2025年3月，全省已投入1.15万亿越南盾，修缮了210处遗迹。

在海防市，该市确定旅游业为经济支柱产业，致力于打造以特色文化旅游产品为核心的强大品牌。根据《至2025年海防市旅游发展总体方案和2030年愿景》，城市旅游和夜间经济被确定为主导产品。该市注重保护、修缮有价值的历史和建筑工程，同时构建遗产连接线路，如：博物馆-义祠-大剧院-三泊湖线路；杭磬亭-余杭寺（chùa Dư Hàng ）-老街坊线路；以及延伸至建安、水原的各条线路。值得注意的是，2024年，海防市首次在美国有线电视新闻网（CNN）上宣传世界自然遗产吉婆群岛，产生了积极的宣传效应。

与此同时，海防市文化旅游业还开发了许多与遗产相结合的体验式旅游产品，如"一程五大世界遗产点"、"追寻竹林三祖足迹"、"探索世界遗产昆山-劫泊"，以及关于名人、科举、手工艺村和传统节庆的专题旅游线路。

此外，该市还加强与各地和企业的协调，以破除区域联动中的瓶颈，大力推进宣传推广和人力资源开发，实现可持续发展的旅游目标，为社区和企业带来效益，特别是在吸引国际游客方面。（完）