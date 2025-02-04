海防市各工业园区企业春节后复工复产率达95%以上

2月4日下午，海防市经济区管理委员会主任黎忠坚在走访海防市工业园区部分企业并拜年时表示，目前各企业春节后复工复产率已达95%以上。企业生产经营活动顺利，增长势头良好，投资呈扩大趋势。

黎忠坚表示，海防市正在研究有利于投资者的政策，其中包括承认投资者为海防市荣誉市民的政策。届时，投资者将享受该市的各项优惠政策。目前，海防市正在针对韩国SK集团专家试行该项政策。

Deep C 工业园总经理、越南欧洲商会主席Bruno Jaspaert对能够成为海防市民表示高兴。他同时表示，Deep C工业园区 运营顺利、发展迅速，期待在不久的将来在海防投资散货港。

海安郡亭武工业园区 Flat（越南）有限公司代表Wu Yu Gan表示，公司在春节期间不停工。目前，公司已恢复了正常生产秩序。

VSIP工业园区京瓷（越南）办公设备技术有限公司总经理Ogata Haruhisa表示，2024年，公司的生产经营情况非常好，与上一年相比增长率达130%。预计2025年该公司收入将继续增加。目前，海防市是京瓷集团理想的投资环境。

据海防经济区管理委员会透露，在吸引外资方面，海防市一直位居前茅。迄今为止，该市吸引了来自42个国家和地区的1000多个外商直接投资项目，投资总额达336亿美元。这些项目为该市出口总值贡献了86%。2025年1月，该市各工业园区吸引了近35亿美元的投资。（完）