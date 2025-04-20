海防市出台绿色增长促进机制

作为在制定和实施绿色增长行动计划方面走在前列的地方之一的海防市已初步取得了一些成果，特别是在工业园区领域。为实现绿色增长与可持续发展的目标，海防市部分单位提出了具体的解决方案与建议。

工业园区领导者提出建议

DeepC工业园区集团总经理布鲁诺·贾斯佩特（BrunoJaspert）表示，在生态工业园区模式实施5年后，DeepC取得了重要进展：18家二级投资商承诺落实85项节能、节水与减排解决方案。每年预计可节省570万千瓦时电力、9万立方米用水，减少1万吨二氧化碳排放。

DeepC的目标是成为越南首个生态工业园区，但在推进过程中仍面临困难：尚无针对传统工业园区转型的专门标准，缺乏生态园区认证指引，“工业共生”概念仅限于单一园区，限制了跨园区协同发展的可能性。

法律法规亦滞后于技术发展，缺少指导文件，导致在建设与环保许可申请方面存在障碍。同时，建设生态工业园区尚未充分吸引相关利益方参与。

他建议应尽快出台绿色分类标准，明确绿色项目的财政机制，并建立企业之间的投入产出信息共享平台。

Shinec公司董事长范鸿业指出，生态工业园区的基础设施建设成本至少比传统园区高出20%，若缺乏配套优惠政策，企业将难以选择。他建议制定适用于新建或改造生态工业园区的专项法律框架，并建立具体的政策、技术、财政、信息和协同机制。

政府部门的指导方向

2025年3月底，海防市举办“海防市引领绿色转型与可持续发展”研讨会。市委书记黎进洲强调，海防的发展目标不仅是经济强市，更要成为绿色、清洁、美丽的宜居城市。城市致力于构建绿色生产环境，减少废弃物，优化能源使用，达到国际绿色标准，助力企业走向全球市场。

尽管已有具体行动，黎进洲仍指出需进一步采取更有力的措施。市委常委会已责成职能机构研究制定全市绿色转型方案，动员整个政治系统与市民共同参与。

据市人民委员会报告，2024年海防已在17个领域推进绿色增长任务，包括政策制度建设、提升政府管理效能、科技创新、国际合作等。同时，市政府也通过多渠道加强宣传，提高公众认知。

报告还指出，国家战略及行动计划中的绿色增长内容多嵌入各类规划与计划中，导致实施缺乏清晰指引。公众与企业对绿色增长的理解仍较薄弱，绿色转型资金有限，绿色技术价格昂贵。

海防市人民委员会副主席黄明强建议，中央各部委应尽快就《国家绿色增长战略》和《绿色增长行动计划》分配的任务提出具体指导，特别是落实政府总理于2024年12月9日签发的第44/CT-TTg号指示中的重点任务。（完）