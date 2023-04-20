海防市促进与欧盟的合作关系

海防市委书记黎进珠在会见欧盟驻越南代表团团长皮埃尔·乔治·阿里贝蒂(Pier Giorgio Aliberti)大使率领的欧盟驻越南代表团的工作会议上强调，海防始终将企业的成功视为自己的成功，该市正在大力推进营商环境改革，为包括欧盟在内的外国投资者营造具有吸引力的营商环境。

海防市委书记黎进珠表示，海防市凭借地缘经济、地缘政治优势和经济开放度高等特点，成为了吸引国内外投资者的目的地。目前，欧盟各国都是可再生能源、高新技术产业等新兴产业的先进国家，在供应链与物流、绿色经济、数字经济、循环经济等领域具有优势。这些是海防市乃至越南工业化现代化事业急需的领域。

海防市的目标是成为国际化城市，在亚洲领先的城市群中具有较高的发展水平，在工业化和现代化方面处于全国领先地位。市委书记黎进珠表示，未来海防市与欧盟伙伴的合作空间广阔。

市委书记黎进珠希望，今后各国大使继续作为促进海防市与欧盟其他国家多领域合作的重要桥梁，鼓励欧盟企业投资海防市的优质项目。海防市承诺为欧盟企业在该市投资生产和经营活动创造有利的条件。

会上，欧盟驻越南代表团成员强调，海防是一个充满活力的经济区，是对欧洲投资者最具吸引力和最重要的目的地之一。

欧盟驻越南代表团团长皮埃尔•乔治•阿里贝蒂强调，通过本次对海防进行的访问，欧盟代表团将会采取措施，以支持海防发展绿色经济、循环经济、可再生能源、物流业、基础设施建设等领域。

目前，海防市已与欧盟多个国家开展合作。在全市工业园区和经济区投资的欧盟外资项目18个，投资总额超过1.6亿美元。工业园区和经济区外的欧盟投资者投资项目32个，总投资额达9.27亿美元。（完）