海防市举行新签项目投资许可证颁发仪式

沥县深水港7号和8号码头建设投资项目于2023年4月21日获政府总理批准，5月5日获海防经济区管理委员会签发投资许可证。该项目由西贡新港总公司为投资方，投资总额12.792万亿越盾；建设两个集装箱码头，可接受1.2万至1.8万个标箱的集装箱船以及其他工程。项目陆域用地面积和用海面积约为79.86公顷。



投资者取得投资许可证后，将办理相关手续，可于2025年第一季度将项目开工建设，并于2027年第四季度建成投入运营。投入运营后，能靠泊载箱量18000标准箱的大船，集装箱年吞吐能力将超过190万标准箱。



获颁投资许可证的其他三个项目为海防经济区管理委员会还向新加坡星星充电公司（Starcharge Energy Pte.Ltd）设在航海服务与工业区、投资总额3310亿越盾、总占地面积1.4东区的Starcharge能源设备厂项目；HW International Investment Holdings Pte.Ltd公司设在航海服务与工业区、投资总额1.162万亿越盾、占地面积5.5公顷的HW Energy项目；中国台湾兴勤电子工业股份有限公司（Thinking Electronic Industrial Co., Ltd）设在乾桥南工业园区、投资总额6330亿越盾，总占地面积4公顷的兴勤电子（越南）项目颁发投资许可证。



海防市经济园区管理委员会主任黎忠坚表示，沥县深水港总面积2000公顷，港口全长55公里，预测集装箱吞吐能力可达1亿标准箱（相当于1320万吨）。2018年，沥县码头地区1号、2号码头建成并投入运营。3号、4号、5号、6号码头也已开工，正在建设中，并力争于2024年底投产。沥县深水港7号和8号码头建设投资项目将为春球工业园区和非关税区以及廷武-吉海工业园区提供服务。从而有助于提升海防港口货运能力，肯定其作为北部各省份重要的交通枢纽和出海大门，促进跨区域对接的作用。



2023年前4个月，海防市工业园区和经济区新签外资项目17个，增资外资项目9个，注册资本4.98亿美元；新签内资项目2个，增资内资项目4个，注册资本4858万美元。



迄今，海防市工业园区和经济区吸引外国投资项目477个，注册资本233.5亿美元；内资项目205个，注册资本126.3亿美元。（完）