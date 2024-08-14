海防市为各工业园区工人提供多项优先政策

海防市为工人，尤其是来自其他省份的工人制定了许多优先政策，例如支持移民妇女让其36个月以下子女在私立独立的幼儿园上学，为工人参加一些关键职业培训活动提供培训费用的支持，服务于全市经济社会发展。目前，海防市经济区管理委员会正了解在工业区工作的工人对社会住房方面的需求。



增加学习机会

据海防市妇女联合会的消息，该市是落实越南政府2014年批准“支持和发展工业园区和加工出口区私立独立幼儿园”的第404号方案的省市之一，该方案第一阶段结束后，海防市人民委员会指导相关单位从现在至2025年继续落实该方案的第二阶段。

2023-2024学年，海防市295个私立独立幼儿园中100个（较2015-2020年期间增加30%）和477名幼儿教师参与第404号方案。幼儿总数4155人，其中1606名是各工业园区和工业集群工人的子女。每年，国家预算拨款高达24亿越盾（折合人民币68.5万元），为参与该项目的私立独立幼儿园改善基础设施和设备提供援助。

2019年12月9日，海防市人民议会发布关于海防市幼儿园至高中学生学费资助政策的第54号决议（54/2019/NQ-HĐND）。海防市是全国第一个就此内容发布决议的城市。该决议从 2020 - 2021 学年至今实施。当地无论是海防市或者来自其他省份的学生都将获得100%的学费资助。每个学年约有50万名学生受益于该政策。



有效满足学习和培训需求

2024年7月中旬，海防市人民议会第18次会议通过2024-2030年阶段海防市部分职业培训扶助政策规定的决议。这是当地发展工业和吸引劳动力量的动力。

按决议，海防市将为参加职业培训的工人、学生以及各所大专学校讲师提供资助，职业培训领域包括物流、工业电子、工业电力、焊接、汽车技术、信息技术（软件应用）、酒店管理、护理、海水和咸水养殖等，每月资助额为90万越盾的。预计每年海防市预算将支出约767亿越盾（折合人民币2191万元）。

海防市经济区管理委员会主任黎忠坚认为，此前支持职业培训费用的决议以及支持100%学费的决议都是具有人文意义的举动。目前，该委员会已受市人民委员会的委托，落实多项社会住房内容，吸引来自其他省市劳动力来本地工作、安居乐业。

据海防市建设厅的消息，该市共有31个社会住房项目，总规模约3.66万套。其中，9个项目已开工建设，规模约1.5万套；已有16个项目已选定投资者并正在完善开工建设手续，约1.89万套；6个项目已有投资政策并正在选择投资者，规模约2700套。

目前，海防市投入运营的工业园区14个，工业园区企业工人超过20万，其中三分之二为省外工人。（完）