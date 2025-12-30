海防市严格实施实欧委会建议 强化打击IUU捕捞

海防市在打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞方面取得了积极成效，为全国共同推动解除欧盟委员会（EC）“黄牌”警告作出贡献。

上述信息于12月26日下午在由海防市委宣教与民运部、市文化体育与旅游局联合海防市新闻工作者协会举行的12月份新闻信息发布暨媒体通气会上公布。

海防市农业与环境局透露，目前全市共有788艘渔船；截至目前，100%的渔船已完成登记和捕捞许可办理，相关数据得到清理和核对，并接入VNeID应用、国家渔业管理系统VNFishbase，同时安装了航行监控设备。全市范围内已不再存在不具备作业条件的渔船。

海防市农业与环境局副局长武伯功表示，执行任务的干部队伍在认识水平和业务能力方面不断提升，同时，渔民在思想观念和守法意识方面也出现明显转变，海上捕捞日志记录逐步成为常态。

在加强渔船队伍管理、宣传和许可发放的同时，职能部门与地方政府密切配合，高效地开展违规处理工作。自2024年12月20日至2025年12月9日，相关部门共查处183起行政违法行为，罚款总额超过26亿越盾，违规行为主要涉及航行监控设备失去连接。

今后，海防市农业与环境局将继续与市公安机关、海警力量及基层政府协作，加大《渔业法》和欧盟相关建议的宣传力度；进一步加强渔船监管和海上巡查；指导船主完善法律手续、办理船舶检验延期；严格管控渔获物经港口上岸数量，并通过电子水产品溯源系统（eCDT）加强来源追溯。

包括海防市边防部队在内的职能力量将强化对不具备作业条件渔船的管控，坚决禁止未满足全部规定条件的渔船出港作业；各地及时处理渔船航行监控设备（VMS）失联情况，同时推动船主和船长签署承诺书，严格遵守打击IUU捕捞的相关规定。

此外，海防市农业与环境局正积极为市人民委员会建言献策，推进制定可持续渔业捕捞方案，持续完善支持渔民靠海谋生的政策，为推动全市渔业朝着可持续方向发展作出积极贡献。（完）