海防吸引中国游客优势明显

2024年8月，海防市各机关单位开展许多活动，向中国部分地区介绍和推广该市的优势。



该活动有利于促进包括旅游在内的经济社会发展的交流与合作。



8月4日至10日，海防市市委书记黎进洲率海防市代表团赴中国深圳、广东等地访问并开展招商引资工作。



在深圳市举行的投资促进会上，海防市颁发了注册资本近2亿美元的7份投资登记证，并颁发4份合作备忘录。



8月15日，海防市旅游局、文化体育局与中国广西南宁市在海防市举行文化旅游推介活动。



海防市旅游厅副厅长武辉赏表示，海防市介绍了旅游业发展资源。具体的是，海防市的吉婆岛刚被联合国教科文组织认定为世界自然遗产的下龙湾-吉婆群岛。此外，海防市南邻拥有世界文化遗产升龙皇城的首都河内和拥有世界文化和自然遗产长安风景名胜区的宁平省。



海防拥有飞往越南多个省市和主要旅游中心的航班以及飞往韩国仁川、中国丽江的国际航班。海防市目前有600个旅游住宿场所和4个达到国际标准的高尔夫球场。

武辉赏说，海防市与南宁市旅游推介活动是落实越中“两廊一圈”合作计划中旅游发展合作的开端。



今后，海防市与南宁市将继续开展旅游推介、旅游企业考察等活动。



海防市文化体育厅副厅长杜青平介绍，海防市和南宁市将开展许多文化交流活动，特别是在凤凰花节等重大节日期间。



海防市人民委员会的报告显示，该市目前有来自中国的投资项目405个，投资总额达61.4亿美元。



中国企业年出口额达53.4亿美元，雇用员工5.8万人，为海防市经济社会发展作出了重要贡献。



在旅游业方面，海防旅游业始终将中国视为重要市场。中国游客约占海防市接待国际游客的20%。（完）