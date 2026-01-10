海警官兵春节期间坚守岗位 防范打击IUU捕捞

该舰隶属越南海警第二区司令部渔检第三支队，将在2026年丙午春节前后，与海警第四区相关职能单位协同，执行重点防范和打击非法、未报告和不受管制（IUU）捕捞的巡逻管控任务。



阮文勇少将详细检查了舰艇和人员准备情况，关心询问官兵生活与思想状况。他对“KN-373”舰官兵展现出的高度责任感和坚定决心给予肯定和鼓励。阮文勇强调，在民族传统春节期间执行海上任务，既是海警官兵的光荣，更是沉甸甸的责任。全体官兵必须不断提高政治觉悟，严格遵守各项纪律和法律法规，依法妥善处置各类海上情况，为维护海上法制秩序贡献力量。



越南海警第四区司令部党委书记、政委阮文勇少将一行与官兵们合影 图自越通社

他要求各级党委和指挥员，特别是“KN-373”舰的指挥部必须更加重视并切实保障任务期间的后勤、技术以及相关政策制度的落实；要关心官兵及其家庭的生活，解决后顾之忧，为官兵在风浪前沿安心履职、坚守岗位提供坚强后盾，确保春节期间各项任务圆满完成。



海警第四区司令部首长的深切关怀令官兵深受鼓舞。“KN-373”舰政治指导员潘德黄大尉表示，虽然春节无法与家人团聚，但全体官兵都清醒认识到自身肩负的荣誉与责任，深刻理解此项任务的重要性。官兵们将团结一致，主动克服困难，严格遵守国家法律和军队纪律，决心出色完成2026年丙午春节期间的巡逻管控及防范打击IUU捕捞任务，绝不辜负党、国家、人民的信任与重托。



海警第四区司令部党委及首长深入一线的关怀与指导，极大提振了官兵士气，坚定了大家守护海疆的决心，激励官兵随舰出征，在新春佳节保卫祖国西南海域及岛屿的和平与安宁。（完）