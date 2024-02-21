海警在渔民身边：帮助渔民和建设海上民心阵地

发挥在海上执法、维护国家海上安全秩序的核心、专责力量的作用，越南海警官兵和海警现代船舰随时赶到现场，为遇险渔民提供支持。

作为得到海警2011号舰营救的六名渔民之一，KG 93096 TS号渔船的阮文景先生至今对那天发生的事情印象还非常清楚。于2023年11月8日5点30分钟，KG 93096 TS号渔船载有3000条冰水从朔庄前往昆岛，到达离昆岛以西北约18海里的海域时，发生进水事故，发动机舱被水淹没。接到消息后，海警三区下令33海队海警2011号舰立即出发救援。越过海上的6级风浪，当天上午7点18分钟，2011号舰已接近了KG 93096 TS号渔船，及时将船上的5名成人和1名儿童带上2011号舰，并对渔船进行抽水救援，但由于进水过多，KG 93096 TS号渔船随后已经沉没。

这是越南海警部队近年来开展的数千次海上营救活动，直接救活数千名渔民，向数百个渔船提供支持。从而，让渔民安心出海捕捞作业，一边捕捞水产品、促进经济发展，一边为肯定和捍卫祖国海洋岛屿领土主权做出贡献。

越南海警政委裴国威中将称，从2017年，越南海警党委、司令部开展“海警与渔民并肩同行”计划，是海警力量民运工作中的一项突破内容。此次计划将集中于实施以下6向内容，包括：配合组织宣传党的主张和路线，国家的政策和法律，为人民加大关于法律教育的做出来的，配合建设强大的政治体制，帮助渔民促进经济社会发展，消饥减贫，有效实施建设新农村指标，帮助渔民促进海洋经济，为捍卫祖国海洋岛屿主权做出贡献，调动人力资源和设备、船舶参加捍卫祖国海洋岛屿主权任务。

“截至目前，‘海警与渔民并肩同行’计划实施6年之后已取得了诸多结果，从而有助于提高爱国精神、民族自豪感、人民在执行法律、参加捍卫祖国海洋岛屿主权的责任和意识，直接参加建设海上民心阵地，是越南海警出色完成各项被交付的任务的重要因素之一。从而，既给出海捕捞作业的渔民提供支持和生命、财产保护，又建设和牢固海上民心阵地，有助于捍卫祖国海洋岛屿的圣神主权”-裴国威中将肯定。（来源：《人民军队报》）