海警二区司令部：全力助推解除IUU“黄牌”警告

挺立于风浪最前沿

海警二区司令部政委黎辉大校分享道，这是一个不断运动、强劲转型的过程：从“简陋”走向“现代”，从“力量薄弱”走向“精锐专业”。目前，单位的编制组织在数量和质量上均取得了飞跃式发展，下辖14个直属单位。



作为海上执法的主力军，该单位曾英勇面对数万次侵犯主权的外籍船只。在打击犯罪的前线，海警二区司令部共查扣并处理船只2000余艘次，特别是破获了多起大规模非法贩运油品和矿产的犯罪链条。



22年来，该单位动员了数百艘次舰艇和巡逻艇，成功营救了数百名遇险渔民。“海警与渔民同行”、“海警与少数民族和宗教同胞”等系列活动，成为了连接军民关系的纽带。该单位已接收并掌握了该地区最先进的多功能巡逻舰，如DN-2000型（8002号舰），并成功组织了与日本、菲律宾等国海上保安及海警力量的交流与联合演练。

海警二区司令部政委黎辉大校分享道，这是一个不断运动、强劲转型的过程：从“简陋”走向“现代”，从“力量薄弱”走向“精锐专业”。目前，单位的编制组织在数量和质量上均取得了飞跃式发展，下辖14个直属单位。作为海上执法的主力军，该单位曾英勇面对数万次侵犯主权的外籍船只。在打击犯罪的前线，海警二区司令部共查扣并处理船只2000余艘次，特别是破获了多起大规模非法贩运油品和矿产的犯罪链条。22年来，该单位动员了数百艘次舰艇和巡逻艇，成功营救了数百名遇险渔民。“海警与渔民同行”、“海警与少数民族和宗教同胞”等系列活动，成为了连接军民关系的纽带。该单位已接收并掌握了该地区最先进的多功能巡逻舰，如DN-2000型（8002号舰），并成功组织了与日本、菲律宾等国海上保安及海警力量的交流与联合演练。

海警二区司令部确定，将进一步提升对海域安全及岛屿主权形势的研究与精准预判能力；及时建言献策并有效处置各类突发状况，确保不处于被动状态，同时落实好各项战斗训练计划。

助力消除“黄牌”警告

QNa 95539 TS号渔船船长陈公孝表示，在海上作业期间，广大渔民经常得到海警二区司令部官兵的陪伴与宣传教育，引导其不侵犯他国海域并进行合法捕捞。



海警二区司令部副司令兼参谋长张伯龙大校表示，单位已加强24小时全天候观测，对在与马来西亚、泰国、印度尼西亚、柬埔寨接壤海域活动的渔船实施100% 监控；坚决制止越南渔船跨界进入他国海域进行非法捕捞。



打击IUU捕捞工作与巡逻检查、维护主权、反走私及搜救任务紧密结合。黎辉大校强调，全体官兵决心奋力拼搏，推动单位不断发展，助力建设“革命化、正规化、精锐化、现代化”的越南海警力量，以满足新形势下的任务要求。（完）