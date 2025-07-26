新闻
海外青年凝心聚力 弘扬文化特色 为国家建设献力
今日越南是一个独立、自主、积极融入世界、充满活力并实现全面革新的国家。2025年是具有历史意义的一年，迎来越南国庆80周年和南方解放、国家统一50周年。今年夏令营不仅是一段寻根之旅，更是海外青年缅怀先辈英勇牺牲、激发民族自豪感与责任感的机会。
海外青年代表团曾前往胡志明市、得乐省、岘港、广治、乂安、河内等地，开展富有意义的活动，如在长山国家烈士陵园敬香、走访慰问越南英雄母亲、孤儿、残障儿童和贫困学生等。值得一提的是，“我心中的越南”比赛是一项号召五洲四海越南青年珍视母语、弘扬越南传统与文化特色的活动。
代表团与越南国防部维和局干部战士交流是本届夏令营的重要亮点。阮忠坚主任希望，海外青年回国后能继续传播越南文化价值。
在闭幕式上，来自波兰的侨胞代表邓明心表示：“我感到非常荣幸能参加2025年越南夏令营。此次走遍祖国各地，参观历史遗迹与风景名胜，让我对越南的热爱更加深厚。”
来自新加坡的侨胞代表蔡善明孝也分享说：“我感恩先辈们为国家独立而英勇斗争，换来了我们今天的和平与幸福。这不仅是宝贵的历史课程，也是激励我努力学习、自我完善的动力，希望将来能为国家发展贡献力量。”
闭幕式上，组委会向在7月23日举办的“续写和平故事”越南语交流活动中获奖的侨胞选手颁发了奖项，为2025年越南夏令营画上圆满的句号。（完）