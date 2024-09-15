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海外越南人心系越南祖国家乡 组织捐款支持国内灾区民众
与此同时，越南驻瑞士大使冯世龙在致旅居瑞士各地越南人社群的一封公开信中呼吁旅居瑞士越南人与越南人协会携手帮助越南国内灾区民众渡过难关。
响应越南驻日内瓦代表团和越南驻瑞士大使馆的号召，在苏黎世市生活和工作的Rachel Isenschmid女士表示，在瑞士的越南人社团和协会正在制定一项计划，并试图利用即将到来的吸引很多人参加的各项活动的机会，例如中秋节，部署捐款活动来支持越南国内遭受风暴和洪水影响的民众。
另据越南通讯社驻老挝记者报道，9月13日至14日，越南驻占巴塞省（老挝南部）巴色市总领事馆、旅老越南人总会、首都万象越南人协会都举办捐款活动，旨在筹集资金支援受今年三号台风（国际名：热带风暴“摩羯”）影响的越南北部省份和老挝北部省份的灾区民众。
截至9月14日中午，越南驻占巴塞省（老挝南部）巴色市总领事馆已筹集资金1.88亿基普（超过2亿越南盾）；旅老挝越南人总会筹集1.75亿基普（近2亿越南盾）；首都万象越南人协会筹集资金超过1亿基普（约合1.1亿越南盾）。
另外，据越南通讯社驻东京记者报道，9月13日，越南驻日本大使馆主持召开网上会议，呼吁为遭受今年第三号台风影响的灾区民众提供支援。越南驻日本大使馆旅日越南人社区事务委员会、旅日越南人社群代表一同与会。
越南驻日本大使馆公使阮德明主持会议，介绍了今年第三号台风对灾区民众造成的损失的最新情况，以及越南党和国家呼吁支援受第三号台风影响的人民的政策。同时，呼吁旅居日本越南人社团继续发挥桥梁作用，积极动员当地越南人社群和日本个人及组织的支持。
据初步统计，旅居日本关西越南人通过越南祖国阵线捐款2.02亿越南盾；向在帮助当地居民防治风暴和洪水时不幸遇难的2名战士的家属提供4000万越南盾（每位战士家属2000万越南盾）；旅居日本埼玉县越南人协会捐赠2亿越南盾购买生活必需品和药品。此外，旅日越南人联合会（VUAJ）正式呼吁日本各地越南人社群捐款支持国内灾区人民，两天后就筹到捐款51.2万日元（折合越南盾近9000万盾）。（完）